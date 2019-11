Sondaggi politici/ Lega 34% ma in calo: M5s rialza la china, crollo Renzi

Come ogni lunedì sera, i sondaggi politici presentati da Swg al TgLa7 di Enrico Mentana rappresenta il vero “starter” politico della settimana: ebbene, sconvolgimenti non ve ne sono ma un doppio campanello d’allarme è suonato in casa dei “due” Matteo. La Lega perde lo 0,5% in una sola settimana ed è costretta a fermare la propria avanzata al 34%: se dunque Salvini può comunque consolarsi con il primo confermassimo posto nelle intenzioni di voto settimanali, non può certo essere soddisfatto Renzi con Italia Viva data in caduta in soli sette giorni. Il Governo si conferma in difficoltà, anche se il M5s prova a rialzare la china dopo i crolli di queste settimane: il dramma dell’ex Ilva pesa ancora, la subalternità al Pd e al Premier Conte prosegue, eppure Di Maio riguadagna dal 15,8% fino all’attuale 16,2% su scala nazionale. Il Partito Democratico invece a sua volta perde terreno, con una lieve emorragia di voti passata ai colleghi di Governo del M5s: 18,3% nei sondaggi politici di Swg e difficoltà importanti nei giorni in cui tra maltempo, Ilva e Manovra la situazione ha pesato, non vedendo giovare la “svolta a sinistra” dell’ultima kermesse di Bologna con i “nuovi” temi rilanciati (Ius Soli e cancellazione dei Decreti Sicurezza di Salvini).

SONDAGGI SWG (18 NOVEMBRE): CROLLO RENZI, -0,6%

Ad un Pd che si rilancia ma non convince, fa da contraltare un’Italia Viva che al 5% perde secco uno 0,6% in soli sette giorni: i sondaggi politici di Swg mostrano infatti una crisi sostanziale del Centrosinistra che si allarga anche alle recenti difficoltà del M5s tutt’altro che in forma a quel minimo 16%. Di contro però, viaggia meglio la compagine di sinistra “radicale”, forse spinta anche da quel movimento nato sui social contro Salvini e l’avanzata della Lega in Emilia Romagna definito delle “sardine”. Sinistra-Mdp al 3,3%, Verdi al 2,3%, +Europa all’1,7%, tutti anti-Lega e tutti cresciuti negli ultimi giorni. Chiudiamo le intenzioni di voto con i restanti partiti del Centrodestra, ancora una volta in piena corsa e in vantaggio sul Governo Conte-2: se la Lega rallenta un attimo, Fratelli d’Italia resta salda al 9,5% mentre Forza Italia guadagna addirittura dal 6,2% di una settimana fa all’attuale 6,4%.

