Sondaggi politici/ Lega 38% dopo Russiagate e Tav: crollo M5s, Forza Italia ai minimi

La Lega vola letteralmente nei sondaggi politici pubblicati ieri sera da Swg durante il TgLa7 di Enrico Mentana: il Russiagate non è bastato, lo snodo immigrazione nemmeno, il caso del Carabiniere ucciso e la Tav contro il M5s hanno fatto il resto. Per il Carroccio e per il suo leader Matteo Salvini la crescita nei sondaggi è evidente ed eloquente, con il 38% proiettato verso un 40% impensabile anche solo un anno e qualche mese fa quando già il quasi 20% alle Politiche aveva sorpreso tutti. Il Governo e il fallimento di consensi del M5s ha portato la Lega a risultati altissimi, motivo per cui tutti i partiti hanno il bel da fare per immaginare un ritorno eventuale alle urne con il consenso attuale di cui è ricoperto il “Capitano”. Gli ultimi sondaggi usciti ieri sera sul Tg La7 mostrano una ulteriore crescita del Carroccio nell’ultima settimana di nuovi scontri interni alla maggioranza: il M5s di Di Maio invece, dopo la “batosta” della Tav indietreggia pesantemente e dal 18,5% passa al 17,3% attuale. Non benissimo neanche il Pd che cresce ma troppo poco per poter impensierire Salvini (22% dopo il 21,5% della scorsa settimana).

SONDAGGI SWG (29 LUGLIO): FORZA ITALIA AI MINIMI STORICI

I temi di divisione nella maggioranza e in generale nella politica italiana sembrano non affossare Salvini e la sua Lega. mentre per tutti gli altri partiti il peso del “Salvincentrismo” sembra non far avanzare alcun rivale in grado di spodestare dalla cima dei sondaggi politici e delle intenzioni di voto il Carroccio. Il caso interno al Centrodestra è una semplice conferma: dopo l’esplosione di voti per la Lega in questo ultimo anno, Forza Italia è indietreggiata in una spirale di crisi che per Berlusconi e i “colonnelli azzurri” non sembra avere ancora fine. Il Carroccio al 38%, Forza Italia addirittura al 6,5%, battuta per poco anche da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che regge bene al 6,6% su scala nazionale. Per tutti gli altri partiti invece la situazione è se possibile peggiore: +Europa-Italia in Comune non va oltre il 2,7%, i Verdi si abbassano al 2,3%, La Sinistra resta al 2,1% mentre ben il 39% degli elettori intervistati dai sondaggi politici Swg non intendono esprimersi/rispondere.

