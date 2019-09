Sondaggi politici/ Lega -7% in un mese, Pd al 24,4%: ma Governo Conte-bis è bocciato

Le intenzioni di voto prodotte dai sondaggi politici di Tecnè per l’Agenzia Dire non fanno che confermare quanto già ieri è stato evidente a livello politico: il Governo Pd-M5s-LeU nato dopo il doppio voto di fiducia in Camera e Senato è tra i meno amati degli italiani – sondaggi alla mano – pur non avendo di fatto ancora iniziato e dunque per chi ha creato questa crisi sarà difficile nel breve periodo farsi “perdonare” l’azzardo. Lega ha perso il 7% nei sondaggi in un solo mese, secondo Tecnè ma non solo come abbiamo visto in questi primi giorni dopo la fine della crisi di Governo: ad inseguire Pd e M5s che crescono anche se per il momento restano ampiamente sotto il 30% dei consensi. La lista dei sondaggi politici vede per l’appunto Lega in testa al 30,7%, con un -7% rispetto al primo agosto; segue il Pd al 24,4% in crescita di due punti percentuali, poi il M5s che fa un balzo dal 17,6% al 21,7%. A seguire, con distacco enorme, Forza Italia che reta al 7,9% in leggera discesa e Fratelli d’Italia che in prospettiva fa molto meglio di Berlusconi e sale dal 6% al 7% attuale.

SONDAGGI EUMETRA (9 SETTEMBRE): GOVERNO & POTERI FORTI

Per finire le intenzioni di voto, +Europa passa al 2,7%in leggera crescita mentre i Verdi calano fino al 1,6%; da ultimo la Sinistra che pure essendo entrata nel Governo non va oltre all’1,7% dei sondaggi politici nazionali. Sale l’astensione al 45,9% il che fa da “ideale” preambolo al secondo dei sondaggi politici che analizziamo questa mattina: si tratta dello studio Eumetra per Mediaset compiuto nella giornata di ieri, dove si è cercato di analizzare la nascita della coalizione Conte-bis. La lunga articolata domanda prevedeva «Con l’avvio del governo la borsa è cresciuta e l’Unione Europea (e anche gli Usa) hanno espresso un atteggiamento favorevole. Ciò ha portato qualche commentatore a ipotizzare che il nuovo esecutivo sia stato sostenuto dai cosiddetti “”poteri forti””. Secondo alcuni è così, secondo altri no. A suo parere il nuovo governo giallorosso é stato voluto dai ““poteri forti “”?». Ecco che l’attacco principale fatto da Matteo Salvini contro il Governo giallorosso viene confermato dagli elettori intervistati: il 53% si dice d’accordo con la tesi dei poteri forti che hanno voluto cacciare la Lega e imporre il Governo Pd-M5s-LeU, mentre il 24% non ci crede e il 23% si dice del tutto inesperto per poter rispondere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA