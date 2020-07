Sondaggi politici/ Lega a più 7% sul Pd: M5s 15%, Meloni top, LeU batte Renzi

Nella settimana dello scontro interno al Governo sul caso Autostrade, i sondaggi politici non danno buone notizie a Conte e alleati: perdono tutti i principali partiti del Paese, ma in particolare M5s e Pd perdono a testa lo 0,4% in 7 giorni confermando tutte le difficoltà di “alleanza” in vista di dossier ben più delicati nell’immediato futuro, dal Dl Semplificazioni al Piano di Rilancio fino a Mes e Recovery Fund. I dati emersi nei sondaggi Swg del Tg La7 vedono in testa ancora la Lega, con calo dello 0,3% che porta Salvini al 26,3% ma comunque con 7 punti di vantaggio ancora sul Partito Democratico: i dem con Zingaretti sempre più “appianato” sulla linea del Premier Conte non migliorano e si fermano al 19,6%, il Movimento 5 Stelle invece cala fino al 15,3% facendosi avvicinare ancora di più da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, l’unica a crescere convintamente dello 0,5% nella scorsa settimana raggiungendo quota 14,5%.

SONDAGGI SWG (13 LUGLIO): SINISTRA BATTE RENZI E CALENDA

Bene il Centrodestra in generale con la crescita nei sondaggi politici anche per Forza Italia: 6,3% per Berlusconi in netta crescita dopo il “caso Mediatrade” con l’ipotesi di sentenza pilotata contro l’ex Premier ormai nel lontano 2013. Nelle retrovie del Centrosinistra importanti gli esiti del sondaggio Swg dopo le costanti lotte intestine al Governo e non solo: Sinistra Italiana con MdP-Articolo 1 (le componenti di LeU) scende al 3,7% ma resta comunque davanti tanto a Italia Viva di Matteo Renzi quanto ad Azione di Carlo Calenda. Le due anime di centro che si alleano per le Regionali in Puglia contro Michele Emiliano non vanno oltre il 3,2% per i renziani e 3,1% per la coppia ex Pd Calenda-Richetti. Chiudono i sondaggi politici del lunedì sera Più Europa al 2,2%, Verdi all’1,7%, Cambiamo Toti all’1,1% e astensione stabile al 41% su scala nazionale.



