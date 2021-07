Sondaggi politici/ Lega al 20,5%, Meloni sale al 20%. Governatori: Zaia batte tutti

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici, questa volta le rilevazioni di Piepoli per RaiNews24. Non mancano interessanti novità anche in questo caso. La Lega si conferma in vetta alla classifica: il partito guidato da Matteo Salvini resta stabile al 20,5%. Subito dietro troviamo Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni passa dal 19,5% al 20%.

I sondaggi politici di Piepoli segnalano il calo delle forze giallorosse. Il Partito Democratico perde mezzo punto percentuale e si attesta al 19%. Il Movimento 5 Stelle passa dal 16,5% al 16%, non se la passa meglio Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi si attestano al 7% (-0,5%). Azione di Carlo Calenda guadagna l’1% e si porta al 3,5%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5% (+0,5%), Liberi e Uguali al 2,5% (=) e +Europa al 2% (=).

SONDAGGI POLITICI: LA CLASSIFICA DEI GOVERNATORI

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Noto sul gradimento dei presidenti di regione, un dato emerge subito con forza: Luca Zaia straccia tutti. Il governatore del Veneto si attesta al 74%, in crescita del 4% rispetto alla precedente rilevazione. Al secondo posto troviamo Stefano Bonaccini al 60%, mentre a chiudere il podio ci sono Massimiliano Fedriga e Vincenzo De Luca, entrambi al 59%. Subito dopo spazio a Giovanni Toti al 56% e Alberto Cirio al 52,5%, tre governatori a quota 49%: parliamo di Eugenio Giani, Francesco Acquaroli e Nello Musumeci. Attilio Fontana è quotato al 48%, mentre al 46% troviamo Donatella Tesei e Michele Emiliano. A chiudere la classifica troviamo Marco Marsilio (45%), Christian Solinas (43%), Nicola Zingaretti (43%), Donato Toma (39%) e Vito Bardi (39%).

