Sondaggi politici/ Lega al 20,5%, Pd e FdI a -1%. 36% elettori Csx voterebbe Conte

Archiviati i dati sulle prossime elezioni comunali a Roma, è tempo di tornare sui sondaggi politici a livello nazionale. Ci affidiamo alle rilevazioni di Piepoli per Rainews24 e non registriamo grosse sorprese nella parte alta della classifica. La Lega di Matteo Salvini resta stabile al 20,5%, seguita a stretto giro di posta da Partito Democratico e Fratelli d’Italia: i dem di Enrico Letta e il partito di Giorgia Meloni si attestano al 19,5%.

I sondaggi politici di Piepoli non portano delle buone notizie al Movimento 5 Stelle: i grillini perdono mezzo punto percentuale e scendono al 16,5%. Forza Italia attraversa un buon momento: gli azzurri di Silvio Berlusconi passano dal 7% al 7,5%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 2,5% (-0,5%), Liberi e Uguali al 2,5% (=), Italia Viva di Matteo Renzi al 2% (-0,5%) e +Europa al 2% (+0,5%). Gli altri partiti rappresentano il restante 7,5% di elettori.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU M5S E CENTROSINISTRA

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Piepoli sul caos nel Movimento 5 Stelle. Le rilevazioni tra gli elettori grillini forniscono spunti interessanti: l’ex premier Giuseppe Conte vanta un gradimento dell’87%. Meno di un elettore pentastellato su due, invece, ha fiducia in Beppe Grillo: per l’esattezza il 48%. L’istituto ha poi valutato il possibile successo di un partito di Conte: il 37% degli intervistati potrebbe essere interessato a votarlo. In questa fetta, troviamo il 62% di elettori M5s, il 36% di elettori del Centrosinistra e il 25% di elettori del Centrodestra. I sondaggi politici di Piepoli hanno poi fatto il punto sul giudizio degli elettori di Centrosinistra sul leader ideale: il 25% sta con Giuseppe Conte, mentre il 21% con Enrico Letta. Stefano Bonaccini non va oltre il 6%, mentre Paolo Gentiloni è al 5%. Al 4% troviamo Nicola Zingaretti, Dario Franceschini, Matteo Renzi e Carlo Calenda, mentre al 3% spazio a Emma Bonino e Nicola Fratoianni. A chiudere la classifica Debora Serracchiani al 2%.

