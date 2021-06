Sondaggi politici/ Lega al 20,6%, Meloni ad un passo. Pd scende al 18,6%

I sondaggi politici di SWG per il Tg La7 offrono interessanti aggiornamenti sulle intenzioni di voto degli italiani. Matteo Salvini è ancora al timone della classifica, ma deve fare i conti con l’incredibile ascesa dell’alleata di Centrodestra Giorgia Meloni. Se la Lega perde terreno, Fratelli d’Italia continua a crescere: i due partiti sono divisi solo dallo 0,1%.

I sondaggi politici di SWG non portano delle buone notizie invece per l’area giallorossa: sia Partito Democratico che Movimento 5 Stelle devono fare i conti con un ribasso. Un segnale dall’allarme che arriva a pochi mesi dalle elezioni amministrative, decisive per le grandissime città come Roma, Milano, Torino e Napoli.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI SWG

Entriamo nei dettagli dei sondaggi politici resi noti ieri sera dal Tg La7 e la Lega perde lo 0,3%: il partito di Matteo Salvini si attesta al 20,6%. Fratelli d’Italia, invece, passa dal 20,4% al 20,5%. Ribasso degno di nota per il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta perdono lo 0,4% e si portano al 18,6%. Non se la passa troppo meglio il Movimento 5 Stelle, oggi al 16%, -0,2% rispetto alla precedente rilevazione. Stabile Forza Italia al 6,8%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,8% (+0,4%), Sinistra Italiana al 2,5% (+0,2%), MDP Articolo 1 al 2,4% (+0,1%) e Italia Viva al 2,3% (+0,3%). In fondo alla classifica spazio a +Europa all’1,9% (-0,1%), ai Verdi all’1,8% (-01%) ed a Coraggio Italia all’1,3% (+0,1%).

