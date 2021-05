Sondaggi politici/ Lega al 21, 5%, FdI +0,5%, Pd scende al 18,7%

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi ci fornisce interessanti spunti sulle intenzioni di voto a pochi mesi dalle elezioni amministrative. In testa alla classifica troviamo saldamente la Lega, che però deve fare i conti con un calo dello 0,2%: il Carroccio si attesta al 21,5%. Da registrare il sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni del Partito Democratico: il partito di Giorgia Meloni è al 19% (+0,5), mentre i dem scendono al 18,7% (-0,5%).

Nino Spirlì/ "Un figlio omosessuale al gay pride? Lo prenderei a calci in c*lo e..."

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend quota il Movimento 5 Stelle al 16,9%, stabile rispetto a due settimane fa, esattamente come Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi sono quotati al 7,4%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,1% (=), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% (=) e Sinistra Italiana al 2,3% (=). Infine, troviamo i Verdi all’1,9% (+0,2%), Articolo 1 – MDP all’1,6% (+0,1%) e +Europa all’1,5% (+0,1%).

Nicola Morra "Scuse Di Maio? Ha fatto tanti errori"/ "Funivia? Su ristori ho detto.."

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI IPSOS

Archiviate le intenzioni di voto, passiamo ai sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì. L’istituto di Nando Pagnoncelli ha chiesto agli italiani un giudizio sulla situazione economica dopo la crisi legata alla pandemia da Covid-19: per il 36% il Paese si riprenderà dalla crisi economica entro cinque anni, mentre il 20% ritiene che serviranno almeno dieci anni per tornare ai livelli di prima. Più fiducioso il 25%, che parla di un periodo di due anni, mentre il 5% prevede la ripresa già il prossimo anno. I sondaggi politici di Ipsos hanno poi fatto il punto della situazione sul breve periodo: oltre un italiano su tre si attende un peggioramento dell’economia nazionale nei prossimi sei mesi, mentre per il 23% la situazione resterà invariata. Il 31%, infine, si attende un miglioramento.

LEGGI ANCHE:

Marco Rizzo, battutaccia su moglie Giorgetti/ Video, ira Moretti "Fermo al 1960"

© RIPRODUZIONE RISERVATA