Sondaggi politici/ Lega al 21%, Pd scende al 19,5%. FdI in netto rialzo: -1% dai dem

Salvini e Letta in calo, bene la Meloni: i sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita segnalano interessanti aggiornamenti sulle intenzioni di voto degli italiani. In vetta alla classifica troviamo ancora una volta la Lega, che però deve fare i conti con un calo dello 0,3% per cento: Carroccio quotato al 21%. Non se la passa meglio il Partito Democratico: i dem passano dal 20% al 29,5%.

I sondaggi politici di Index Research segnalano un importante rialzo per Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 18,5% (+0,5%), a un punto percentuale dal Pd. Il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,2% e si porta al 16,2%, mentre Forza Italia è dato al 6,7% (-0,1%). Azione di Carlo Calenda stabile al 3,5%, così come Sinistra Italiana al 2,8%. Italia Viva scende all’1,9% (-0,1%), mentre in coda alla classifica troviamo Europa Verde al 2,1% (=), Articolo 1 – Mdp all’1,9% (=), +Europa all’1,5% (+0,1%) e Cambiamo! all’1,3% (=).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU GOVERNO E DDL ZAN

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici grazie ai dati di Index Research per Piazzapulita e c’è da annotare un rialzo nel gradimento del governo e di Mario Daraghi: la fiducia nell’esecutivo è al 46% (+1,7%), mentre nei confronti del primo ministro è al 60% (+2%). Passiamo adesso ai sondaggi politici di BiDiMedia sul tanto discusso ddl Zan: il 60% degli italiani si schiera a favore del provvedimento che tutela le vittime di omotransfobia, misoginia e abilismo. Di parere opposto il 29%, mentre il restante 11% ha preferito non rispondere al quesito. Dati rilevanti quelli legati agli elettori di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, rispettivamente il 96% e l’89% di persone a favore. Netta la presa di posizione da parte degli elettori di Fratelli d’Italia e Lega, contrari il 77% e il 66% degli intervistati.

