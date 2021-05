Sondaggi politici/ Lega al 21,1%, Meloni scavalca il Pd, M5s sale al 16,5%

Riaperture e intenzioni di voto al centro dei sondaggi politici di Euromedia Research per La Stampa. L’istituto di Alessandra Ghisleri ha chiesto agli italiani se hanno più voglia o più paura delle riaperture in vista delle prossime settimane e dell’inizio dell’estate: il 54,2% ha più voglia di ripartire, mentre il 34,4% esprime timori. Il restante 11,4% ha preferito non rispondere al quesito.

I sondaggi politici di Euromedia Research hanno poi chiamato in causa l’operato del governo, che ha deciso di riaprire con gradualità tutte le attività che sono state chiuse o limitate a causa della pandemia da Covid-19. Il 48,5% approva la linea dell’esecutivo guidato da Mario Draghi, il 25,9% avrebbe lasciato le restrizioni ancora qualche settimana/mese, mentre per il 20,4% occorre riaprire tutto nel minor tempo possibile. Il restante 5,2% non sa o non risponde.

SONDAGGI POLITICI: LE INTENZIONI DI VOTO

Passiamo adesso ai sondaggi politici sulle intenzioni di voto e non mancano le novità degne di nota. La Lega si conferma primo partito d’Italia ma deve fare i conti con un calo dello 0,2%: il Carroccio si attesta al 21,1%. Da registrare il sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni del Partito Democratico: il partito di Giorgia Meloni è quotato al 19% (+1,5%), i dem al 18,8% (-0,2%). Buon balzo in avanti del Movimento 5 Stelle: i grillini salgono al 16,5%, +0,8% rispetto alla precedente rilevazione. Forza Italia sale al 7,7% (+0,6%), mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Liberi e Uguali al 3,8% (=), Azione di Carlo Calenda al 3,3% (-0,2%), Federazione dei Verdi – Europa Verde al 2,5% (-0,2%) e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,1% (+0,1%). Infine troviamo +Europa all’1,5% (-0,4%) e altri partiti di Centrodestra all’1% (+0,2%).

