Sondaggi politici/ Lega al 21,4%, FdI sorpassa il Pd. Draghi: fiducia al 54,8%

Qualche movimento degno di nota nei sondaggi politici di Termometro politico. Nelle zone alte c’è da registrare un sorpasso importante, ma partiamo dalla vetta: riconfermata la leadership della Lega. Il partito di Matteo Salvini perde lo 0,4% e si attesta al 21,4%, a buona distanza di sicurezza dai competitors. Fratelli d’Italia supera il Partito Democratico: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 20%, i demk scendono al 19,4%.

I sondaggi politici di Termometro Politico segnalano il rialzo del Movimento 5 Stelle, che passa dal 15,4% al 15,5%, mentre Forza Italia è in ribasso al 5,8%. La Sinistra si porta al 3,5%, mentre Italia Viva sorpassa Azione: il partito di Matteo Renzi è al 3,1%, mentre quello di Carlo Calenda è quotato al 3%. In fondo alla classifica troviamo i Verdi all’1,7%, +Europa all’1,6% e Pc all’1%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU DRAGHI E DDL ZAN

Passiamo adesso ai sondaggi politici su Mario Draghi. Termometro Politico ha fatto il punto della situazione sulla fiducia nei confronti del primo ministro e c’è da registrare una lieve flessione: Draghi vanta un gradimento del 54,8%. Entrando nel dettaglio, il 20,6% ha molta fiducia, il 34,2% abbastanza. Il 43,8% non ha fiducia nell’ex presidente della Bce: il 22,2% ne ha poca, il 21,6% per nulla. Passiamo adesso ai sondaggi politici sul ddl Zan: il 39,5% approverebbe la proposta approdata in Senato, senza modifiche. L’8,9% è per la proposta di mediazione di Renzi, mentre il 17,7% è per la proposta di mediazione del Centrodestra. Il 29,7%, quasi tre italiani su dieci, non approverebbe nessuna proposta: il ddl Zan dovrebbe essere respinto in toto.

