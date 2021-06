Sondaggi politici/ Lega al 21,5%, FdI al 19,3%. Cresce fiducia nel governo

Dopo aver analizzato i dati di Emg, è tempo di andare a scoprire la nuova supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi. Non mancano le novità nelle zone alte, tranne che per la Lega: il partito guidato da Matteo Salvini resta stabile al 21,5%. Continua la crescita esponenziale di Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% e si attesta al 19,3%.

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend quota il Partito Democratico al 18,8%, +0,1% rispetto a due settimane fa, mentre il Movimento 5 Stelle perde terreno: i grillini passano dal 16,9% al 16,4%. Forza Italia sale dello 0,2% e si porta al 7,4%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3% (-0,1%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5% (+0,2%) e Sinistra Italiana al 2,1% (-0,2%). Infine spazio a Verdi (1,8%, -0,1%), Art. 1 – MDP (1,6%, -0,1%) e +Europa (1,5% -0,1%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL GOVERNO

Passiamo adesso ai nuovi sondaggi politici di Emg per Agorà e accendiamo i riflettori sul governo guidato da Mario Draghi. Arrivano delle buone notizie per il primo ministro: la fiducia nei confronti dell’esecutivo passa dal 49% al 51%. Chi ha poca fiducia, o per nulla, si attesta al 42%, un punto percentuale in meno rispetto alla scorsa settimana. Il restante 7% ha preferito non rispondere al quesito. Passiamo adesso alla pandemia e al sondaggio di Emg sulla mascherina. Gli italiani continueranno a usare il dispositivo di protezione quando non sarà più obbligatorio? Il 43% sì ma solo in alcune situazioni, mentre il 32% no. Il 23% sì e terrà sempre la mascherina, mentre il restante 2% ha preferito non rispondere.

