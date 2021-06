Sondaggi politici/ Lega al 21,5%, FdI sale al 19,4%. Pd -0,3%, M5s -0,8%

Non si arresta la crescita di Giorgia Meloni, mentre Letta e Conte sono in sofferenza: questo un primo giudizio sulla supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi. In vetta alla classifica delle intenzioni di voto troviamo ancora una volta la Lega: il partito guidato da Matteo Salvini è stabile al 21,5%. +0,7% per Fratelli d’Italia: il partito della Meloni passa dal 18,7% al 19,4%.

Come dicevamo, la supermedia dei sondaggi politici di Youtrend non porta buone notizie al Partito Democratico: i dem perdono lo 0,3% e si attestano al 18,8%. Ancora peggio va al Movimento 5 Stelle: i grillini sono quotati al 16,4%, -0,8% rispetto a due settimane fa. Piccolo passo indietro per Forza Italia, dal 7,5% al 7,3%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 2,9% (-0,2%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% (-0,2%) e Sinistra Italiana al 2,2% (=). Infine, spazio a Verdi all’1,8% (+0,2%), Art. 1-MDP all’1,7% (+0,1%) e +Europa all’1,6% (+0,2%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI IPSOS

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì, che hanno fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus. Per il 48% degli intervistati il Covid.19% non è più una minaccia, ma un terzo degli italiani afferma di avere ancora paura del contagio. Per quasi un italiano su due, il 48% per l’esattezza, il peggio dell’emergenza sanitaria è alle spalle, mentre per il 18% siamo adesso all’apice dell’emergenza, mentre per l’11% il peggio deve ancora arrivare. I sondaggi politici di Ipsos hanno poi analizzato il giudizio degli italiani sulla campagna vaccinale portata avanti dal commissario straordinario all’emergenza Figliuolo. Il 62% degli intervistati promuove a pieni voti il piano di vaccinazione, mentre il 19% è di parere contrario.

