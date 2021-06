Sondaggi politici/ Lega al 21,5%, FdI stacca il Pd. Coraggio Italia al 3,5%

I sondaggi politici delle ultime settimane hanno lanciato un segnale ben preciso: Giorgia Meloni è alla guida del secondo partito d’Italia. Diversi istituti hanno riportato questo trend e anche Noto Sondaggi non è da meno. Se in vetta alla classifica troviamo ancora una volta la Lega di Matteo Salvini, in calo al 21,5% (-0,5%), in seconda posizione c’è proprio Fratelli d’Italia, che passa dal 18% al 18,5%.

I sondaggi politici di Noto quotano il Partito Democratico stabile al 18%, mentre il Movimento 5 Stelle deve fare i conti con un ribasso particolarmente importante: -1%, grillini al 16%. Forza Italia di Silvio Berlusconi si attesta al 7%, mezzo punto percentuale in meno rispetto alla precedente rilevazione, mentre la nuova formazione di Centrodestra, Coraggio Italia di Brugnaro e Toti, è al 3,5%. Azione di Carlo Calenda si attesta al 2,5% (-0,5%), mentre Italia Viva di Matteo Renzi resta al 2%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI NOTO

I sondaggi politici di Noto quotano il Centrodestra al 52%, tenendo ovviamente conto dell’apporto di Coraggio Italia e di Noi con l’Italia. La coalizione di Centrosinistra composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali non va invece oltre il 35%. I sondaggi politici di Noto hanno poi fatto il punto della situazione sulle alleanze, a partire dall’intesa tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: per il 13% dovrebbero creare un unico partito, mentre di parere opposto è il 65%. Stesso quesito anche per quanto riguarda il Centrodestra, a proposito dei rumors sulla federazione di Lega-FI-Coraggio Italia: il 61% degli elettori della Lega è favorevole, inferiori le percentuali degli elettori di FI (53%) e Coraggio Italia (20%).

