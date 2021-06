Sondaggi politici/ Lega al 21,5%, Pd e FdI +0,5%, M5s scende al 16,5%

Arrivano interessanti novità dai sondaggi politici di Piepoli per Rai News 24. L’istituto ha fatto il punto sulle intenzioni di voto degli italiani e la Lega deve fare i conti con competitors sempre più vicini. Il partito guidato da Matteo Salvini non conosce variazioni rispetto alla precedente rilevazione: Carroccio al 21,5%.

Come dicevamo, i sondaggi politici di Piepoli segnalano il rialzo di Partito Democratico e Fratelli d’Italia, entrambi dello 0,5%: dem al 19,5%, partito di Meloni al 19%. Il Movimento 5 Stelle passa dal 17% al 16,5%, mentre Forza Italia resta al 6,5%,. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,5% (+0,5%), Italia Viva di Matteo Renzi e Liberi e Uguali al 2,5%, +Europa al 2%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA RIPRESA

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Demopolis per Radio1 Rai. L’istituto ha fatto il punto della situazione sulle aspettative degli italiani sulla ripresa economica. Le ultime settimane hanno portato una ventata di fiducia: il 52% ritiene che la condizione economica dell’Italia migliorerà nel prossimo anno. Per il 33% rimarrà invariata. C’è una bella differenza rispetto ai dati del 2020: gli ottimisti un anno fa rappresentavano appena il 16%. Discorso diverso per quanto riguarda la situazione occupazionale nei prossimi 12 mesi: per il 51% rimarrà invariata, per il 30% peggiorerà, mentre solo per il 19% conoscerà un miglioramento.

