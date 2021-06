Sondaggi politici/ Lega al 21,7%, FdI stacca il Pd. M5s crolla al 15,8%

Tendenze confermate nei sondaggi politici di Swg per Tg La7. L’istituto ha fatto il punto della situazione sulle intenzioni di voto degli italiani e c’è da registrare qualche variazione degna di nota. La Lega torna a crescere dopo un momento no: il partito guidato da Matteo Salvini passa dal 21,3% al 21,7%. Fratelli d’Italia stacca il Partito Democratico: il partito guidato da Giorgia Meloni sale al 20% (+0,5%), mentre i dem scendono al 19% (-0,5%).

“Giudice che sbaglia non paga”/ Gabanelli: “sanzioni rare se commettono reato”

I sondaggi politici di Swg segnalano un nuovo ribasso per il Movimento 5 Stelle: i grillini si attestano al 15,8%, -0,7% rispetto a sette giorni fa. Non se la passa molto meglio Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi passano dal 6,9% al 6,3%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,6% (+0,3%), Sinistra Italiana al 3% (+0,3%), MDP Articolo 1 al 2,2% (+0,3%) e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,1% (+0,3%). Infine, troviamo +Europa al 2% (=) e Verdi all’1,7% (-0,1%).

Galli: "Nessun mea culpa"/ "Draghi sulle riaperture ha avuto molta fortuna"

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL DDL ZAN

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Tecnè per Dritto e Rovescio, che hanno analizzato il giudizio degli italiani sul ddl Zan. Il provvedimento targato Partito Democratico ha acceso il dibattito all’interno della maggioranza ed è in corso ormai da settimane uno scontro totale. Il 52% degli intervistati si dice a favore dell’approvazione del testo, mentre il 30% è del parere opposto: sono sufficienti le norme attuali. Per il 57% degli italiani i gay sono ancora discriminati, mentre un altro dei sondaggi politici di Tecnè ha chiesto agli intervistati se considera una famiglia a tutti gli effetti anche una coppia di persone dello stesso sesso stabilmente conviventi: il 71% risponde sì, mentre il 22% ritiene che una famiglia sia composta solo da una coppia uomo-donna stabilmente conviventi.

LEGGI ANCHE:

ITALIA POST-COVID/ Le cose da fare per abbandonare la paura e l'inverno demografico

© RIPRODUZIONE RISERVATA