Sondaggi politici/ Lega al 21,8%, Fratelli d’Italia al 19%. Renzi sotto il 2%

Dopo aver analizzato i dati di Swg, è tempo di andare a scoprire i nuovi sondaggi politici di Euromedia Research per Porta a Porta. Iniziamo con le intenzione di voto: in vetta alla classifica troviamo la Lega di Matteo Salvoini, quotata al 21,8% (+0,5%). Anche secondo i dati dell’istituto della Ghisleri Fratelli d’Italia ha superato il Partito Democratico: il partito di Giorgia Meloni è al 19% (+1,5%), mentre i dem scendono al 18,8% (-0,2%).

I sondaggi politici di Euromedia Research quotano il Movimento 5 Stelle al 15,5% (-0,2%), mentre Forza Italia perde lo 0,6% e si attesta al 6,5%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,1% (-0,4%), Mdp – Articolo 1 al 2,7% (-0,1%) e Federazione dei Verdi – Europa Verde al 2,1% (-0,6%). Brutte notizie per Italia Viva: il partito di Matteo Renzi passa dal 2% all’1,8%. Infine, gli altri partiti di Centrodestra sono all’1,2% (+0,4%) e Sinistra Italiana all’0,8% (-0,2%).

SONDAGGI POLITICI: IL GRADIMENTO DEI LEADER

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì, che quotano il gradimento nei confronti del premier Mario Draghi al 66%, mentre quello nei confronti del governo al 64%. Passiamo adesso alla classifica del gradimento per i leader: in vetta alla classifica troviamo Giuseppe Conte al 51%. Subito dietro spazio a Roberto Speranza e Giorgia Meloni, rispettivamente al 38% e al 37%. Matteo Salvini si attesta al 31%, seguito a stretto giro di posta da Giovanni Toti al 30%. Infine, Enrico Letta e Silvio Berlusconi sono rispettivamente al 28% e al 25%. Passiamo adesso ai sondaggi di Ipsos sull’emergenza coronavirus, l’istituto ha chiesto agli italiani se il Covid-19 rappresenta ancora una minaccia: il 58%, quasi sei italiani su dieci, ha risposto di no, mentre il 37% ha risposto sì. Il restante 5% ha preferito non rispondere al quesito.

