Sondaggi politici/ Lega al 21,8%, Pd e Fdi in crescita. Governo: gradimento al 52,1%

Dopo aver analizzato i dati di Termometro Politico, è tempo di andare a scoprire gli ultimi sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire. Partiamo dalle intenzioni di voto e dalle ultime novità annotate: la Lega si conferma primo partito del Paese, ma Matteo Salvini deve fare i conti con un calo dello 0,2%. Carroccio al 21,8%. Bene invece il Partito Democratico: i dem passano dal 19,2% al 19,5%.

Al terzo posto troviamo ancora Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e si attesta al 18,5%. Brusco calo per il Movimento 5 Stelle: -0,6%, grillini quotati al 16%. Forza Italia di Silvio Berlusconi resta stabile al 9,8%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,1% (+0,2%), Sinistra Italiana al 2,4% (+0,1%) e Italia Viva di Matteo Renzi al 2% (=). Infine, spazio a Verdi all’1,9% (+0,2%), Articolo 1 all’1% (-0,1%) e +Europa all’1% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL GOVERNO

Non mancano dunque le novità dai sondaggi politici di Tecnè, che confermano il consistente vantaggio del Centrodestra nei confronti del Centrosinistra: la coalizione composta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si attesta al 50,1%. Un successo quasi annunciato in caso di ritorno anticipato alle urne, considerando anche le difficoltà dell’area giallorossa. Passiamo adesso ai sondaggi politici di Tecnè sul Governo e c’è da annotare un calo di gradimento: la fiducia passa dal 53% al 52,1%. Si tratta del dato più basso dall’insediamento dell’esecutivo, che nel giro di un mese e mezzo ha perso ben l’11,5%. Anche il gradimento nei confronti di Mario Draghi è in netto calo: -9,3% in meno di due mesi…

