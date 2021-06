Sondaggi politici/ Lega al 21,8%, Pd segue al 19,9%. Draghi, fiducia al 56,5%

I sondaggi politici di Termometro Politico hanno fatto il punto della situazione sulle intenzioni di voto, ma non solo. Le rilevazioni hanno preso in considerazione anche alcuni dei temi più dibattuti delle ultime settimane, come il ddl Zan, ma partiamo da Mario Draghi: la fiducia nei confronti del primo ministro sale al 56,5%, mentre il 40,3% non esprime gradimento.

Come dicevamo, i sondaggi politici di TP hanno fatto il punto sulla posizione della Santa Sede sul ddl Zan: il 32,2% crede che il Vaticano abbia ragione nel merito e che aveva tutto il diritto di intervenire, mentre il 17% si dice contro il ddl Zan ma la Chiesa non dovrebbe intromettersi nel dibattito del Parlamento. Il 10,4% non è d’accordo con la posizione del Vaticano, ma ha diritto ad intervenire, mentre per il 36,8% la Santa Sede ha sbagliato nel merito e nel metodo.

SONDAGGI POLITICI: LE INTENZIONI DI VOTO

Passiamo adesso ai sondaggi politici sulle intenzioni di voto degli italiani e non mancano le novità. La Lega si conferma primo partito ma deve fare i conti con un calo: il Carroccio di Matteo Salvini è al 21,8%. Partito Democratico e Fratelli d’Italia continuano la sfida a distanza: i dem sono al 19,6%, mentre il partito di Giorgia Meloni si attesta al 19,6%. Il Movimento 5 Stelle risale al 16,1%, mentre Forza Italia deve fare i conti con un ribasso: gli azzurri sono al 6,1%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Sinistra Italia al 3,1%, Azione di Carlo Calenda al 2,7%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,6%. Infine, spazio a Verdi all’1,6%, +Europa all’1,6% e Pc all’1%.

