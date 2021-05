Sondaggi politici/ Lega al 21,9%, FdI stacca il Pd. Leader: Draghi al 53%

Dopo aver analizzato i dati di Swg, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici di Emg per Cartabianca. L’istituto ha fatto il punto della situazione sulle intenzioni di voto degli italiani e registriamo un nuovo calo per la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio passa dal 22,2% al 21,9%, -0,3% nel giro di una settimana. Nessuno scostamento per Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 18,5%.

I sondaggi politici di Emg non portano buone notizie al Partito Democratico: i dem perdono lo 0,3% e sono quotati al 18%, sempre più distanti da FdI. Balzo in avanti per il Movimento 5 Stelle: +0,5%, grillini al 17,2%. Forza Italia sale al 7% (+0,3%), mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Italia Viva al 3,9% (-0,1%), Azione al 3,1% (-0,2%), Sinistra Italiana all’1,9% (-0,1%). Europa Verde in rialzo all’1,8% (+0,2%), mentre Cambiamo resta all’1,3%. Infine, Articolo 1 – Mdp all’1,3% (+0,1%), Noi con l’Italia all’1,1% (=) e +Europa all’1,1% (=).

SONDAGGI POLITICI: IL GRADIMENTO DEI LEADER

Oltre ai sondaggi politici sulle intenzioni di voto, Emg per Cartabianca ha fatto il punto sul gradimento dei leader. In vetta alla classifica troviamo ancora Mario Draghi: il premier guadagna un punto percentuale e si porta al 53%. Giorgia Meloni resta al secondo posto con il 44%, mentre Giuseppe Conte passa dal 39% al 40%. Luca Zaia guadagna il 2% e sale al 38%, mentre Stefano Bonaccini sale al 38% (+1%). Matteo Salvini è stabile al 34%, mentre Enrico Letta guadagna terreno e si porta al 32% (+1%). Sotto quota 30 per cento troviamo Silvio Berlusconi al 28% (=), seguito da Giovanni Toti e Nicola Zingaretti, entrambi al 26% e in rialzo dell’1%. Lieve calo per Carlo Calenda, che passa al 22% (-1%), mentre Luigi Di Maio è al 19% (=). Infine, spazio a Matteo Renzi al 13% (-1%) e Vito Crimi al 10% (=).

