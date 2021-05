Sondaggi politici/ Lega al 22,3%, Pd segue al 19,8%. Draghi, 50,4% no al Quirinale

Dopo aver analizzato la supermedia di Youtrend, è tempo di andare a conoscere i nuovi sondaggi politici di Termometro Politico. In vetta alla classifica troviamo la Lega di Matteo Salvini, che scende al 22,3%. Buone notizie invece per il Partito Democratico, che guadagna terreno e si porta al 19,8%. Piccolo balzo indietro invece per Fratelli d’Italia, in ribasso al 18,6%.

Matteo Salvini/ "Rimangiarmi gli insulti? Per Napoli ho fatto tanto. Su Maresca..."

I sondaggi politici di Termometro Politico segnalano la crescita del Movimento 5 Stelle, ora al 16,1%, e anche Forza Italia guadagna terreno: gli azzurri sono quotati al 6,6%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo La Sinistra al 3,3%, Azione di Carlo Calenda al 3,1% e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,8%. In fondo alla classifica troviamo +Europa all’1,3%, Verdi all’1,2% e Partito Comunista all’1%.

Federico Pizzarotti vs M5s/ "Addio gogna? Vogliono ritrovare una verginità politica"

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI TP

I sondaggi politici di Termometro Politico hanno poi acceso i riflettori su Mario Draghi. La fiducia nel premier è scesa al 53,4%: il 18,6% ne ha molta, il 35,2% abbastanza. Il 44,6% invece non ha fiducia nei confronti dell’ex presidente Bce: il 23,3% ne ha poca, il 21,3% nessuno. Nel corso dei sondaggi politici, TP ha chiesto agli intervistati un giudizio su Draghi come possibile nuovo presidente della Repubblica: ebbene, il 44,2% è a favore. Entrando nel dettaglio, per il 24,6% sarebbe la figura adatta, mentre per il 19,6% solo perché così dopo si potrebbe andare a votare. Il 50,4% invece è per il no a Draghi al Quirinale: il 31% non lo vede adeguato, mentre il 19,4% vuole una permanenza a Palazzo Chigi. Il restante 5,4% ha preferito non rispondere al quesito.

LEGGI ANCHE:

"Lamorgese dà più soldi ai migranti"/ Incremento del 100% dei costi per l'accoglienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA