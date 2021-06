Sondaggi politici/ Lega al 22,4%, Pd sale al 20%. Draghi, fiducia sale al 56,1%

Dopo aver analizzato la supermedia di Youtrend, è tempo di andare a scoprire i nuovi sondaggi politici di Termometro Politico. Partiamo con le intenzioni di voto e non mancano di certo le novità: la Lega si attesta primo partito e sale al 22,4%. Buone notizie anche per il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta sono al 20%. Segno più anche per Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è quotato al 19,1%.

I sondaggi politici di TP non portano buone novelle per il Movimento 5 Stelle: i grillini crollano al 15,7%. Forza Italia in ribasso al 6,2%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,2%, Sinistra al 3% e Italia Viva di Matteo Renzi stabile al 2,8%. In fondo alla classifica troviamo +Europa all’1,5%, Verdi all’1,4% e Pc all’1%. Gli altri partiti rappresentano il restante 3,7%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI TP

I sondaggi politici di Termometro Politico hanno poi fatto il punto della situazione sul gradimento di Mario Draghi. Aumenta la fiducia nel primo ministro: la percentuale è salita al 56,1%, di cui 20,1% ha molta fiducia e il 36% abbastanza. Il 42,9% invece è di parere contrario: il 23,1% ha poca fiducia, il 19,8% per nulla. Passiamo adesso ai sondaggi legati a una delle notizie più discusse degli ultimi giorni, ovvero la scarcerazione di Giovanni Brusca. Per il 36,1% il boss avrebbe meritato l’ergastolo per i suoi crimini, ma se la sua collaborazione ha permesso arresti di esponenti di Cosa Nostra la ritiene giusta. Per il 5,1% è la decisione giusta in via di principio, in quanto contrario all’ergastolo, mentre per il 55,8% la scarcerazione dopo 25 anni è sbagliata: per il 29,3% Brusca sarebbe dovuto rimanere in carcere e i benefici della collaborazione dovrebbero essere altri, mentre per il 26,5% non dovrebbero essere previsti benefici di nessun tipo verso criminali di questa risma.

