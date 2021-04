Sondaggi politici/ Lega al 22,5%, Pd sale al 20,3%. Leader: Draghi al 54%

Il Pd si riavvicina al Carroccio, mentre i grillini guadagnano terreno: interessanti spunti quelli che arrivano dai sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera. Primo partito del Paese si conferma la Lega di Matteo Salvini, che però deve fare i conti con un ribasso: dal 23% al 22,5%. Bene il Partito Democratico, che torna a crescere dopo un momento di flessione: i dem guadagnano l’1,3% e si attestano al 20,3%.

Bene anche il Movimento 5 Stelle: i grillini sono quotati al 18%, +2,6% rispetto alla precedente rilevazione. Nessuna novità degna di nota per Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni resta stabile al 17,2%. Forza Italia è al 7,6%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 2,4% (+0,1%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,2% (-0,7%), Europa Verde – Verdi all’1,6% (=) e +Europa all’1,5% (-0,8%).

SONDAGGI POLITICI: GRADIMENTO LEADER E GOVERNO

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Emg per Agorà sul governo guidato da Mario Draghi. Il 41% degli intervistati dichiara di avere fiducia nel nuovo esecutivo, mentre il 49% è di parere contrario. Il restante 10% ha preferito non rispondere al quesito. L’istituto ha poi redatto i sondaggi politici sul gradimento dei leader. In testa alla classifica troviamo il premier Draghi al 54%, -2% rispetto alla scorsa settimana. Subito dietro troviamo Giuseppe Conte e Giorgia Meloni, entrambi al 41%. Poi Luca Zaia al 35%, in crescita dell’1%, mentre Matteo Salvini è stabile al 34%. Spazio poi a Stefano Bonaccini al 34% (+1%), Enrico Letta al 31% (=) e Silvio Berlusconi al 27% (+1%), mentre tra i leader di partito segnaliamo Roberto Speranza al 22% (=), Carlo Calenda al 22% (=), Matteo Renzi al 14% (=) e Vito Crimi al 10% (=).

