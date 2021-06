Sondaggi politici/ Lega al 22,5%, testa a testa Pd-FdI. Draghi in ascesa al 57,9%

C’è grande divisione sulla Federazione, che sia di Centrodesta o di Centrosinistra: la conferma arriva dai sondaggi politici di Termometro Politico. Partiamo dai dati sulla federazione di Cdx, proposta da Matteo Salvini a Silvio Berlusconi. Questo accordo migliorerebbe le chance di vittoria della coalizione alle prossime elezioni? Per il 17,7% sì, mentre per il 28,4% no, anzi le chance diminuirebbero. Per il 39,8%, invece, le chance rimarrebbe le stesse. Il restante 14% non ha risposto.

Passiamo adesso ai sondaggi politici sulla possibile federazione tra i partiti di Centrosinistra: per il 7,5% darebbe più possibilità di vittoria che vi sia o meno un’alleanza con il M5s, per l’8,3% anche ma solo senza l’alleanza con i grillini. Ben più elevata la percentuale di chi ritiene possibile un successo elettorale solo in caso di alleanza con il Movimento di Conte. Per il 32,9% le possibilità rimarrebbero le stesse, mentre per il 14% le chance diminuirebbero.

SONDAGGI POLITICI: LE INTENZIONI DI VOTO

Passiamo adesso ai sondaggi politici di TP sulle intenzioni di voto degli italiani. In vetta alla classifica troviamo la Lega di Matteo Salvini al 22,5%. Subito dopo c’è la sfida tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia: i dem sono al 19,7%, mentre il partito di Giorgia Meloni si attesta al 19,4%. Il Movimento 5 Stelle non va oltre il 16%, mentre Forza Italia è quotato al 6%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3%, La Sinistra al 2,9% e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,7%. +Europa è dato all’1,6%, seguito da Verdi (1,3%) e Partito Comunista (1%). Gli altri partiti rappresentano il restante 3,9%. Infine, uno sguardo ai sondaggi politici sul premier Draghi: il gradimento nei confronti dell’ex presidente della Bce è in continua ascesa. Il 57,9% ha fiducia nei confronti del primo ministro: il 20,6% molta, il 37,3% abbastanza. Di parere contrario il 40,9%: il 18,7% ha poca fiducia, il 22,2% nessuna.

