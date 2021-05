Sondaggi politici/ Lega al 22,6%, Pd in rialzo al 19,8%. Fiducia Draghi al 54,8%

In netto rialzo il gradimento di Mario Draghi secondo i sondaggi politici di Termometro Politico. Le riaperture e lo slittamento del coprifuoco hanno inciso sul giudizio degli italiani: la fiducia nei confronti del primo ministro è salita al 54,8%. Entrando nel dettaglio, il 18,9% ha molta fiducia e il 35,9% abbastanza. Di parere opposto il 43,7%: il 24,4% ha poca fiducia, mentre il 19,3% nessuna.

Passiamo adesso ai sondaggi politici sulla pandemia, Termometro Politico ha chiesto agli italiani cosa ne pensano delle recenti dichiarazioni di alcuni medici che, in occasione delle riaperture, avevano prefigurato un aumento dei contagi che non si è verificato. Per il 35,4% hanno sbagliato, si sono comportati come altre volte con supponenza dimostrando anche poca competenza. Il 12,7% dichiara di stimare gli esperti ma questa hanno sbagliato: avrebbero dovuto prevedere gli effetti dei vaccini e della bella stagione. Il 33,1% crede che siano stati in buona fede, è solo per i vaccini che non c’è stata una nuova ondata. Infine, per il 15,4% hanno fatto bene a fare quelle previsioni, considerando che un rialzo dei contagi potrebbe esserci nelle prossime settimane.

SONDAGGI POLITICI: LE INTENZIONI DI VOTO

I sondaggi politici di Termometro Politico hanno poi fatto il punto della situazione sulle intenzioni di voto e non mancano le novità. Primo partito d’Italia si conferma la Lega guidata da Matteo Salvini: il Carroccio scende al 22,6%. Buone notizie per il Partito Democratico: i dem salgono al 19,8%. Fratelli D’Italia stabile al 18,7%, mentre i grillini si attestano al 15,7%, in calo. Perde terreno anche Forza Italia, quotato al 6,4%. Tra i partiti minori di Centrosinistra registriamo il sorpasso di Sinistra Italiana ai danni di Azione di Carlo Calenda, rispettivamente al 3,2% e al 3,1%. Italia Viva si attesta al 3%, mentre a chiudere la classifica ci pensano +Europa all’1,4%, Verdi all’1,3% e Pc all’1%. Gli altri partiti rappresentano il restante 3,8% degli intervistati.

