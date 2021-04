Sondaggi politici/ Lega al 22,8%, Pd al 19,7%. Draghi, fiducia sotto il 50%

Dopo aver analizzato gli ultimi dati di Noto per Porta a Porta, è tempo di andare a scoprire i nuovi sondaggi politici di Termometro Politico. Non mancano le novità sulle intenzioni di voto: in vetta alla classifica troviamo ancora la Lega di Matteo Salvini, che però deve fare i conti con un calo, attestandosi al 22,8%. Buone notizie invece per il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta guadagnano terreno e si portano al 19,7%.

Il Pd non può di certo dormire sogni tranquilli: i sondaggi politici di TP confermano il trend positivo di Fratelli d’Italia, in crescita al 19%. Ben più staccato, seppur in rialzo, il Movimento 5 Stelle: i grillini non vanno oltre il 15,9%. Forza Italia passa dal 6% al 6,2%, mentre Azione di Carlo Calenda perde tre decimi e scende al 3,1%. Sotto quota 3% troviamo La Sinistra al 2,9% e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,8%. A chiudere la classifica Verdi all’1,5%, +Europa all’1,3% e Pc all’1%.

SONDAGGI POLITICI: FIDUCIA DRAGHI SOTTO IL 50%

Continuiamo il nostro viaggio nei sondaggi politici di Termometro Politico e scatta l’allarme per il premier Mario Draghi: per la prima volta dal suo arrivo a Palazzo Chigi il gradimento è sotto quota 50%. Entrando nel dettaglio, il 49,8% dichiara di avere fiducia nell’ex presidente Bce: il 16,2% molta, il 33,6% abbastanza. In rialzo il dato di chi non ha fiducia, oggi al 48%: il 26,6% ne ha poca, il 21,4% per nulla. Passiamo adesso ad uno dei capitoli più discussi degli ultimi giorni, ovvero le riaperture: il 34,5% giudica equilibrato il programma previsto dal governo, mentre per il 37,1% le misure rimangono troppo restrittive e si doveva osare di più. Per il 26%, invece, sono troppo imprudenti, in questo modo i contagi ed i morti ricominceranno a salire. Il restante 2,4% ha preferito non rispondere al quesito.

