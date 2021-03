Sondaggi politici/ Lega al 23,2%, FdI scavalca il Pd. Male Italia Viva: è al 2%

Dopo aver analizzato i dati di SWG, andiamo a scoprire quali sono gli aggiornamenti che arrivano dai sondaggi politici di Demopolis a quasi un mese dalla nascita del governo Draghi. In cima alla classifica troviamo al Lega: il Carroccio guidato da Matteo Salvini si attesta al 23,2%. Da segnalare il sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni del Partito Democratico: il partito di Giorgia Meloni è al 18%, i dem al 17,5%.

Nei sondaggi politici di Demopolis troviamo il Movimento 5 Stelle al quarto posto: i grillini sono quotati al 16,4%. Forza Italia è dato all’8,3%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Sinistra Italiana – Liberi e Uguali al 3,6%, Azione di Carlo Calenda al 2,7% e Italia Viva di Matteo Renzi al 2%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU DRAGHI E ASTRAZENECA

Archiviate le intenzioni di voto, è tempo di andare a scoprire gli ultimi sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì. L’istituto ha fatto il punto della situazione sul governo Draghi a quasi un mese dalla sua nascita e il giudizio degli italiani è positivo: il 48% degli italiani si dice soddisfatto dell’operato dell’esecutivo, di parere contrario il 38%. Il restante 14% ha preferito non rispondere. Dopo i sondaggi politici, una riflessione sul caso Astrazeneca e sul dibattito circa la sicurezza del farmaco della multinazionale anglo-svedese. Il 44% degli intervistati farebbe il vaccino ma non quello di Astrazeneca, mentre il 29% farebbe il primo vaccino disponibile a prescindere dal “tipo”. Il 13% non farebbe il vaccino anti-Covid in ogni caso, mentre il 14% ha preferito non rispondere.

