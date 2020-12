Sondaggi politici/ Lega al 23,2%, Pd fermo al 20,7%. M5s risale al 15%

Dopo l’analisi dei dati di BiDiMedia, passiamo ai sondaggi politici di Quorum per Mezz’ora in più. In cima alla classifica troviamo la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio si attesta al 23,2%, in calo dello 0,5%. Subito dietro troviamo il Partito Democratico: i dem non subiscono variazioni nei consensi e restano quotati al 20,7%. Al terzo posto troviamo Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,1% e sale al 15,1%%.

Torna a crescere il Movimento 5 Stelle dopo un periodo decisamente negativo: i grillini passano dal 14,6% al 15%. Buon balzo in avanti anche per Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi guadagnano lo 0,5% e si attestano al 7,5%. Qualche novità degna di nota tra i partiti minori di Centrosinistra: La Sinistra è al 3,1%, mentre Italia Viva di Renzi e Azione di Calenda sono entrambi al 3,1%. Infine troviamo +Europa all’1,8% ed i Verdi all’1,6%.

SONDAGGI POLITICI: FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI

Passiamo adesso ai sondaggi di Demos per Repubblica, che hanno fatto il punto della situazione sulla fiducia nelle istituzioni: in vetta alla classifica troviamo le Forze dell’Ordine con il 69% (-4% rispetto al 2019). Subito dietro troviamo il Papa con il 66% (+1%), in crescita il capo dello Stato Sergio Mattarella, passato dal 55% al 58%. La Scuola è in calo al 52% (-2%), mentre il Comune e la Chiesa salgono dal 38% rispettivamente al 43% e al 42%. Migliora anche l’Unione Europea, che passa dal 34% al 38%. Ilvo Diamanti sottolinea che ci troviamo di fronte a un anno speciale: «Le relazioni fra gli italiani e le istituzioni – lo Stato, in primo luogo – sono cambiate profondamente. Quanto allo Stato, è dal 2009 che non raggiungeva un indice di fiducia tanto elevato: 33%. Solo nel 2018, dopo anni di declino, si era osservata una ripresa rilevante, quanto improvvisa. Puntualmente rientrata l’anno seguente, quando il grado di confidenza nei suoi riguardi è scivolato al 22%. Cioè, alla normalità, per l’Italia».



