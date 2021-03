Sondaggi politici/ Lega al 23,3%, FdI insidia il Pd. 54,8% si fida di Draghi

Dopo aver analizzato i dati di Noto per Porta a porta, è tempo di andare a scoprire i nuovi sondaggi politici di Termometro Politico. Partiamo dalle intenzioni di voto: la Lega si conferma primo partito del Paese ma deve fare i conti con un calo, il Carroccio di Matteo Salvini si attesta al 23,3%. Passo indietro anche per il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta scendono al 19,4%.

Azzolina: "Mio stalker assunto al Miur dalla Lega"/ "Mi ha minacciata di morte"

Fratelli d’Italia registra un piccolo calo ma resta sulla scia del Pd: il partito guidato da Giorgia Meloni è quotato al 18,5%. Buon balzo in avanti per il Movimento 5 Stelle: i grillino sono al 15,6% e provano a recuperare sui concorrenti. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,2%, Italia Viva di Matteo Renzi al 3,1%, La Sinistra al 3,1%. Infine troviamo Verdi all’1,4%, +Europa all’1,3% e Pc all’1%.

Sara Gama/ “Ius soli? Ogni momento buono per parlare di diritti, calcio rosa cresce”

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU DRAGHI E ASTRAZENECA

Continuiamo il nostro viaggio nei sondaggi politici di Termometro Politico e accendiamo i riflettori sui dati sul governo Draghi. Più di un italiano su due, per la precisione il 54,8%, ha fiducia nel primo ministro: il 18,7% molta, il 36,1% abbastanza. Di parere contrario il 41,1%: il 24,9% ha poca fiducia, il 18,2% nessuna. Non ha risposto il restante 2,1%. I sondaggi politici di Tp hanno poi fatto il punto sui vaccini anti-Covid dopo il caso Astrazeneca. Gli italiani si fiderebbero del farmaco anglo-svedese? Il 47,1% sì e ne era convinto anche prima, mentre il 13,4% dichiara di essere più tranquillo dopo l’approvazione dell’Ema. Il 34,1% non si fida e non si fidava neanche prima della sospensione della somministrazione. Il restante 5,4% ha preferito non rispondere.

LEGGI ANCHE:

DRAGHI SI DÀ L’ULTIMATUM/ Ancora chiusure e 6 mesi per ripartire

© RIPRODUZIONE RISERVATA