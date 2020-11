Sondaggi politici/ Lega al 23,3%, Pd scende al 20,4%. Dl ristori bis bocciato dal 66%

Arrivano interessanti novità dai sondaggi politici di SWG per Tg La 7. I primi due partiti del Paese sono in netto calo rispetto a sette giorni fa. La Lega di Matteo Salvini perde lo 0,5% e si attesta al 23,3%, mentre il Partito Democratico passa dal 20,8% al 20,4%. Bene, invece, Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna lo 0,4% e si attesta al 16,1%. Aumenta il gap per il Movimento 5 Stelle, che continua a perdere consensi: i pentastellati scendono al 14,9% (-0,1%). Lieve calo anche per Forza Italia: gli azzurri sono quotati al 6%, -0,2% in una settimana. Passiamo adesso ai partiti minori di Centrosinistra: Sinistra Italiana/Mdp Art. 1 guadagna lo 0,2% e si attesta al 3,8% . Renzi “stacca” Calenda: Italia Viva al 3,5% (+0,2%) e Azione al 3,1% (-0,1%). Infine, troviamo +Europa al 2,6% (+0,2%), Verdi al 2% (+0,3%) e Cambiamo all’1,1% (-0,1%). Infine, cresce anche la percentuale di chi non si esprime, passando dal 37% al 38%.

SONDAGGI POLITICI: GOVERNO STRONCATO DAGLI ITALIANI

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici grazie alle rilevazioni di Euromedia Research. L’istituto ha acceso i riflettori sull’emergenza coronavirus ed ha chiesto agli italiani cosa ne pensano del dl ristori bis approvato dal Governo: ebbene, per il 66,4% le risorse stanziate dall’esecutivo non saranno sufficienti per contenere i danni causati dal Covid-19. Ma non solo: per quasi sei italiani su dieci, il 58,1%, i ristori messi in campo non arriveranno o arriveranno tardi o arriveranno solo parzialmente. La pensa diversamente il 31%: alla fine i ristori arriveranno e saranno fondamentali per sostenere e supportare le attività colpite dalle restrizioni per la pandemia. E le misure varate dal governo non trovano l’appoggio di tre italiani su quattro: il 75,8% infatti ha affermato di essere arrabbiato/deluso dai provvedimenti delle ultime settimane.



