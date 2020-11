Sondaggi politici/ Lega al 23,4%, Pd segue al 20,7%. Boom FdI: è al 17,1%

Analizzati i dati di Ipsos, è tempo di passare ai sondaggi politici di Tecnè per Quarta Repubblica. Il celebre istituto ha fatto il punto della situazione sulle intenzioni di voto in Italia e non mancano le novità degne di nota. In vetta alla classifica troviamo ancora la Lega: il partito guidato da Matteo Salvini è quotato al 23,4%. In pressing sul Carroccio c’è il Partito Democratico: i dem di Nicola Zingaretti si attestano al 20,7%. Da registrare l’ennesimo ottimo risultato di Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è al 17,1%, a poco meno di 6 punti percentuali dalla Lega. Staccato nettamente ormai il Movimento 5 Stelle, dato al 14,5%. Forza Italia si porta al 7,8%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra segnaliamo il balzo in avanti di Italia Viva: il partito di Matteo Renzi supera La Sinistra (3,3%) e Azione di Calenda (3,3%), attestandosi al 3,4%. Segnaliamo infine +Europa (1,8%) e Verdi (1,6%).

SONDAGGI POLITICI: LE RILEVAZIONI WINPOLL

Archiviate le intenzioni di voto degli italiani, passiamo ai sondaggi politici di Winpoll per Il Sole 24 Ore. I dati dell’istituto hanno confermato che con l’emergenza coronavirus in corso, le forze euroscettiche hanno perso forza. Anche se almeno due italiani su dieci sono contro la moneta unica. Winpoll ha chiesto agli intervistati quanto fossero d’accordo con questa frase: “E’ importante che l’Italia continui a far parte dell’Unione economico monetaria con l’Euro come moneta unica”? Ebbene, il 22% esprime un giudizio negativo: il 15% è poco d’accordo, mentre il 7% per nulla. Il 63% la pensa diversamente: il 35% è molto d’accordo con quella frase, mentre il 38% abbastanza. Il restante 15% ha preferito non rispondere al quesito.



