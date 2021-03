Sondaggi politici/ Lega al 23,5%, Pd al 19,2%. Azione, +1% su Italia Viva

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici e concentriamo la nostra attenzione sulla supermedia di Youtrend per Agi. In vetta alla classifica troviamo la Lega: il partito di Matteo Salvini si attesta al 23,5%, +0,5% rispetto a due settimane fa. Percorso pressoché inverso per il Partito Democratico: i dem, alle prese con le dimissioni di Nicola Zingaretti, perdono lo 0,4% e scendono al 19,2%.

Fratelli d’Italia continua il suo percorso di crescita: il partito guidato da Giorgia Meloni passa dal 16,5% al 16,7%. Nessuna novità per il Movimento 5 Stelle, fermo al 14,8%. Forza Italia perde lo 0,1% e si porta all’8%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra registriamo la crescita di Azione: +0,4%, partito di Calenda al 3,9%. La Sinistra è al 3,2% (-0,3%), mentre Italia Viva di Matteo Renzi è quotato al 2,9% (-0,1%). Infine troviamo +Europa al 2,2% (+0,2%) e Verdi all’1,6% (=).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL GOVERNO DRAGHI

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì sull’operato del governo guidato da Mario Draghi. Il 58% degli italiani ritiene che l’esecutivo stia operando in linea con le aspettative, mentre un italiano su quattro – esattamente il 25% – si aspettava qualcosa di meglio. Solo il 2% si aspettava qualcosa di peggio. Uno dei dati più interessanti di questi sondaggi politici è che il 37% degli italiani ritiene che Draghi si stia muovendo meglio sul versante dei vaccini e del contrasto alla pandemia, mentre il 29% considera che Draghi stia facendo meglio sul versante economico. Per il 49% degli intervistati l’operato dell’ex presidente della Bce è molto simile al lavoro svolto dal governo Conte, di parere opposto il 27%.



© RIPRODUZIONE RISERVATA