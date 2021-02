Sondaggi politici/ Lega al 23,5%, Pd scende al 20,5%. 68% si fida di Draghi

Arrivano interessanti aggiornamenti dai sondaggi politici di BiDiMedia. Tra i pochi partiti stabili rispetto alla precedente rilevazione, la Lega di Matteo Salvini si conferma prima forza del Paese con il 23,5%. Brutte notizie invece per il Partito Democratico: i dem perdono l’1,3% e scendono al 20,5%.

Non se la passa tanto meglio Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni passa dal 16,4% al 15,7%. In lieve risalita il Movimento 5 Stelle: i grillini guadagnano lo 0,4% e si attestano al 13,3%. Stesso aumento di consensi per Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi sono quotati al 7,9%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione e +Europa al 4,6%, +0,1% rispetto alla precedente rilevazione, La Sinistra stabile al 3,2% e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,9%, in crescita dello 0,2%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL GOVERNO DRAGHI

Nel giorno del voto di fiducia al governo guidato da Mario Draghi, non mancano i sondaggi politici legati al nuovo esecutivo. Ipsos per Di Martedì ha chiesto un giudizio sul nuovo primo ministro: il 68% ha l’impressione di avere di fronte una persona affidabile e competente, mentre il 25% una persona fredda e distaccata. Il restante 7% ha preferito non rispondere al quesito. I sondaggi politici dell’istituto di Nando Pagnoncelli hanno poi acceso i riflettori sulla squadra di ministri al fianco di Mario Draghi: il 46% si aspettava di meglio, mentre il 35% più o meno una squadra come quella presentata. Solo il 5% si aspettava di peggio. Il restante 14% ha preferito non rispondere al quesito.

