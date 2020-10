Sondaggi politici/ Lega al 24%, Meloni sopra M5s: stretta Covid, 62% con Conte

Secondo gli ultimi sondaggi politici Tecné emersi a inizio ottobre per conto dell’Agenzia Dire mostrano una tendenza tutto sommato “costante” come negli altri istituti demoscopici in questo inizio autunno post-Elezioni Regionali-Amministrative: la Lega di Salvini non va oltre il 24% delle preferenze, il Centrodestra resta la prima coalizione per distacco nel Paese e il M5s ormai ‘sconta’ il sorpasso di Giorgia Meloni. Il Carroccio al 24,1% resta il primo partito nel Paese, ma cresce il Pd dopo le ultime elezioni e con l’incombere della potenziale nuova seconda ondata di Covid-19: i dem di Zingaretti salgono al 20,4%, con Fratelli d’Italia che guadagna lo 0,4% da luglio e si porta al 16,7%, nettamente davanti ai grillini di Crimi e Di Maio fermi al 15,5% (-0,3%). Chiudono i sondaggi politici Tecné anche Forza Italia in calo all’8%, Italia Viva di Renzi al 3,3% e La Sinistra appena dietro al 3,2%: infine, Azione Calenda al 2,4%, Più Europa all’1,9%, Verdi all’1,5% e l’astensione-incerti che registra lieve calo al 42,4% (era al 43,5% rispetto al 18 luglio scorso).

SONDAGGI PIEPOLI: PREMIER CONTE AL 62%

Dalle intenzioni di voto all’attualità della pandemia, i sondaggi politici accompagnano come sempre anche l’agenda politica e vedono una generale soddisfazione dell’elettorato per le decisioni del Governo Conte: da oggi è in vigore il nuovo Dpcm con la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2020, ma al momento i cittadini non sembrano bocciare tali decisioni dei propri rappresentanti all’esecutivo. Secondo i sondaggi politici di Piepoli per Affari Italiani vedono Conte in fiducia al 62%, superando anche il Presidente della Repubblica Mattarella nella fiducia-leader politici (59%): Meloni al 31% rimane davanti a Salvini al 25%, con Zingaretti e Di Maio che restano appaiati al rivale leader della Lega.



