Sondaggi politici/ Lega al 24%, Pd a -1,9%. 45% a favore del rimpasto di Governo

Dopo aver analizzato i dati di SWG per Tg La7, continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici e accendiamo i riflettori sulle rilevazioni di BiDiMedia. L’istituto ha fatto il punto della situazione sulle intenzioni di voto al 29 novembre 2020 e non mancano le sorprese: a differenza di quanto annotato in altri sondaggi, la Lega è in calo dell’1% e si attesta al 24%. Diminuisce la distanza dal Partito Democratico, stabile al 22,1%. Prosegue l’ottimo periodo di Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% e si attesta al 16%. Movimento 5 Stelle in caduta libera: i grillini perdono lo 0,8% e sono quotati al 13,5%. Bene Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi passano dal 6,1% al 6,7%. Tra i partiti minori di Centrosinistra c’è da registrare il sorpasso di Italia Viva (3,2%, +0,3%) su Liberi e Uguali (3%, -0,1%), mentre Azione di Carlo Calenda cresce dello 0,3% e si attesta al 2,8%.

SONDAGGI POLITICI: 45% PER IL RIMPASTO DI GOVERNO

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì. L’istituto di Nando Pagnoncelli ha chiesto un giudizio sul possibile rimpasto di Governo: il 45% è per il rinnovamento, perché è il momento di cambiare qualcosa. Il 36% invece non è d’accordo, mentre il restante 19% ha preferito non rispondere al quesito. Uno degli argomenti più roventi delle ultime ore è legato alle piste da sci: il Governo va verso la chiusura degli impianti nel periodo natalizio, mossa che trova d’accordo la maggioranza degli intervistati. Per il 59% le piste da sci non devono aprire durante le festività, mentre il 31% è per la riapertura. Ipsos ha poi chiesto agli italiani con quanti familiari trascorreranno la cena o il pranzo di Natale: il 43% massimo in 6-7, il 19% tra 7 e 12, il 3% probabilmente in più di 12. Il 27% non pensa di trascorrere il Natale con i familiari, mentre l’8% ha preferito non rispondere.



