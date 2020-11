Sondaggi politici/ Lega al 24%, Pd al 20,7%. Vaccino a dicembre: solo 3,8% ci crede

Come ogni venerdì è tempo di scoprire la Supermedia dei sondaggi politici firmata da Youtrend per l’agenzia Agi. Subito un dato balza all’occhio: i partiti con più consensi faticano, mentre chi sta dietro ha ottenuto un buon score. Pensiamo alla Lega, che in due settimane ha perso lo 0,6% ed è quotata al 24%. Non se la passa molto meglio il Partito Democratico: i dem di Nicola Zingaretti scendono dal 20,9% al 20,7%. Nessuna novità invece per Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è stabile al 16,1%. In risalita il Movimento 5 Stelle: i grillini guadagnano lo 0,2% e si portano al 15,2%. Bene anche Forza Italia: gli azzurri si attestano al 6,8%, +0,3% rispetto a due settimane. Infine, spazio ai partiti minori di Centrosinistra: Italia Viva al 3,4% (+0,2%), La Sinistra al 3,2% (+0,1%), Azione di Carlo Calenda al 3,1% (=), +Europa al 2% (+0,2%) ed i Verdi all’1,6% (=).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS

Messe da parte le intenzioni di voto, passiamo adesso ai sondaggi politici legati all’emergenza coronavirus grazie ai dati di Index Research per Piazzapulita. L’istituto ha chiesto agli italiani se le nuove misure disposte dal Governo guidato da Giuseppe Conte ci eviteranno un nuovo lockdown: no per il 64,7%, sì invece per il 23,9%. Il restante 11,4% ha preferito non rispondere al quesito. Non arrivano buone notizie per l’esecutivo anche da un altro sondaggio, legato alla fiducia nei confronti di Conte: il 51,9% non ne ha (poca+per nulla), mentre il 42,6% dichiara di apprezzare l’operato del premier (molta+abbastanza). Il restante 5,5% ha preferito non rispondere. Infine, i sondaggi sul vaccino: per un italiano su due, il 50,6% per la precisione, arriverà il prossimo autunno. Per il 30% arriverà prima della prossima estate, mentre solo per il 3,8% arriverà entro la fine dell’anno. Per il 3,5% addirittura non arriverà mai.



