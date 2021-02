Sondaggi politici/ Lega al 24%, Pd fermo al 20%. 57,4% ha fiducia in Draghi

Salvini perde terreno, Meloni in rialzo: questi alcuni dei dati più interessanti dei sondaggi politici di Termometro Politico. La Lega si conferma primo partito del Paese ma perde lo 0,5% rispetto alla scorsa settimana: Carroccio quotato al 24%. Nessuna novità degna di nota per il Partito Democratico: i dem di Nicola Zingaretti restano fermi al 20%.

Buone notizie per Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna terreno e si porta al 17,4%. In crescita anche il Movimento 5 Stelle: i grillini si attestano al 16,4%. Forza Italia è dato al 6,2%, mentre c’è qualche movimento da annotare tra i partiti minori di Centrosinistra: Italia Viva di Matteo Renzi al 3,3%, Azione di Carlo Calenda al 3,2% e Sinistra al 2,9%. +Europa è quotato all’1,2%, mentre Verdi e Pc sono rispettivamente all’1,1% e all’1%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL GOVERNO DRAGHI

Passiamo adesso ai sondaggi politici sul premier incaricato Mario Draghi. I dati di Termometro Politico segnalano grande fiducia nell’ex presidente della Banca centrale europea: il 57,4% degli italiani ha espresso gradimento, per la precisione il 23,5% molto e il 33,9% abbastanza. Il 32,2% invece non ha fiducia: il 19% ne ha poca, il 13,2% nessuna. Il restante 4,4% ha preferito non rispondere al quesito. Passiamo adesso ai sondaggi politici sull’ormai ex primo ministro Giuseppe Conte: per il 30,2% nel complesso ha lavorato bene, mentre per il 16,7% ha lavorato abbastanza bene ma ha anche fatto degli errori. Decisamente prevalente il dato di chi ha un’opinione negativa: per il 14% prevalgono nettamente le ombre rispetto alle luci, mentre il 38,9% crede che il giurista abbia sbagliato tutto o quasi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA