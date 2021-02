Sondaggi politici/ Lega al 24%, Pd sale al 19,6%. Governo Draghi: fiducia al 61,4%

Archiviati i dati di Tecnè, andiamo a scoprire quali sono i sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita. La Lega si conferma prima forza del Paese, ma deve fare i conti con un calo dello 0,3%: il Carroccio di Matteo Salvini si attesta al 24%. Bene invece il Partito Democratico: i dem di Nicola Zingaretti passano dal 19,2% al 19,6%.

Lieve balzo indietro per Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,1% ed è quotato al 16,6%. Stesso ribasso per il Movimento 5 Stelle: i grillini sono al 14,5%. Forza Italia guadagna allo 0,2% e passa al 6,7%, mentre registriamo interessanti novità tra i partiti minori del Centrosinistra: Azione di Carlo Calenda è al 3,8% (+0,1%), La Sinistra è al 3,7% (=), Italia Viva di Matteo Renzi è al 3,1% (+0,2%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL GOVERNO DRAGHI

Sempre grazie ai sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita è possibile andare a conoscere il giudizio degli italiani sul nuovo governo che sta venendo alla luce, ma non solo. Passiamo dall’opinione degli intervistati sulla posizione di Sergio Mattarella a proposito delle elezioni anticipate, ricordiamo che il capo dello Stato ha evidenziato che in questo motivo non è possibile ritornare alle urne: il 67,7% è d’accordo con il presidente della Repubblica, mentre il 22,6% non è d’accordo. Il restante 9,7% ha preferito non rispondere al quesito. Infine, i sondaggi politici sulla fiducia al governo guidato da Mario Draghi: il 61,4% appoggia l’esecutivo presieduto dall’ex presidente della Bce, di parere contrario il 27,4%. Non ha risposto il restante 11,2%.



