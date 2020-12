Sondaggi politici/ Lega al 24,2%, M5s crolla al 15,1%. Leader: Meloni batte Conte

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto grazie ai dati di Termometro Politico, è tempo di scoprire la supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi. Qualche variazione rispetto a due settimane fa, a partire dalla percentuale della Lega: il Carroccio di Matteo Salvini guadagna quasi un punto, lo 0,8%, ed è quotato al 24,2%. Passettino in avanti anche per il Partito Democratico, che cresce dello 0,2% e si attesta al 20,6%. Bene anche Fratelli d’Italia, che passa dal 16,1% al 16,2%, mentre il Movimento 5 Stelle deve fare i conti con un nuovo crollo: i grillini di Vito Crimi perdono lo 0,4% e scendono al 14,7%. Stabile Forza Italia al 7,1%, mentre c’è da registrare qualche movimento tra i partiti minori di Centrosinista: La Sinistra e Azione di Carlo Calenda stabili al 3,2%, ma sorpassano Italia Viva di Matteo Renzi, che nel giro di due settimane passa dal 3,3% al 3,1%. Infine troviamo +Europa all’1,9% (-0,2%) ed i Verdi all’1,5% (=).

SONDAGGI POLITICI, LEADER: MELONI BATTE CONTE

Archiviate le intenzioni di voto, passiamo ai sondaggi politici legati alla fiducia nei leader grazie ai dati di Index Research per Piazzapulita. C’è una importante novità in vetta alla classifica: a differenza di sette giorni fa, Giorgia Meloni è prima in solitaria, premier Conte sotto del 2%. La leader di Fratelli d’Italia infatti è stabile al 38%, mentre il premier è sceso al 36%. In terza posizione troviamo Matteo Salvini, stabile al 29%. Nicola Zingaretti passa dal 27% al 26%, ma anche Silvio Berlusconi perde l’1% e scende al 20%. Nessuna novità degna di nota per gli altri leader di partito: Carlo Calenda di Azione e Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle restano al 17%, mentre il numero uno di Italia Viva, Matteo Renzi, non va oltre il 13%.



