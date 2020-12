Sondaggi politici/ Lega al 24,3%, Pd al 20,7%. Centrodestra vicino al 50%

Dopo aver analizzato il possibile valore di un nuovo partito guidato dal premier Conte, andiamo a scoprire i sondaggi politici stilati da Termometro Politico. L’istituto ha pubblicato una media delle intenzioni di voto settimanale per partiti che va dal 19 al 24 settembre ed emergono interessanti novità per i principali partiti del Paese.

In testa troviamo ancora la Lega di Matteo Salvini con il 23,4%, tallonata dal Partito Democratico: i dem di Nicola Zingaretti si attestano al 20,7%. Certificato il sorpasso di Fratelli d’Italia sul Movimento 5 Stelle: il partito guidato da Giorgia Meloni è quotato al 16,3%, mentre i grillini non vanno oltre il 14,5%. Forza Italia si conferma quinta forza del Paese con il 7,5%, mentre troviamo buon equilibrio tra i partiti minori di Centrosinistra: Azione di Calenda al 3,2%, La Sinistra al 3,2% e Italia Viva di Renzi al 3%. Infine, +Europa si attesta al 2%.

SONDAGGI POLITICI: IL GRADIMENTO DEI VIROLOGI

Dopo aver approfondito la media dei sondaggi politici targata Termometro Politico, andiamo a scoprire l’indice di gradimento di alcuni medici ormai volti noti della televisione. Con lo scoppio dell’epidemia sempre più virologi sono entrati nelle case degli italiani, ma qual è la classifica di gradimento? Per TP in testa alla classifica c’è Massimo Galli con il 23,4%, seguito a stretto giro di posta dall’infettivologo Matteo Bassetti con il 20,8%. Tutti gli altri li troviamo sotto il 10%: Alberto Zangrillo è al 9,9%, Roberto Burioni all’8,5%, Andrea Crisanti al 7,9% e Giorgio Palù al 4,6%. Nessuno degli scienziati appena citati riscontra il gradimento del 13,8% degli intervistati, mentre il restante 11,1% ha preferito non rispondere al quesito.



