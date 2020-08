Sondaggi politici/ Lega al 24,4%, Pd al 20,2%. Meloni stacca il M5s

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto grazie ai dati di SWG, accendiamo i riflettori sui sondaggi politici stilati da Tecnè per l’agenzia Dire. Anche in questo caso, troviamo la Lega di Matteo Salvini primo partito: il Carroccio deve fare i conti con un calo dello 0,3% e si attesta al 24,4%. Resta a debita distanza il Partito Democratico, seconda forza del Paese: dem quotati al 20,2%, in calo dello 0,1%. Confermato il sorpasso di Fratelli d’Italia sul Movimento 5 Stelle: il partito di Giorgia Meloni è al 16,3% (+0,3%), mentre i grillini non vanno oltre il 15,8% (+0,4%).

Forza Italia in timida risalita: gli azzurri di Silvio Berlusconi guadagnano lo 0,1% rispetto alla scorsa rilevazione e si portano all’8,4%. La Sinistra guadagna lo 0,1% e supera la soglia del 3%, portandosi al 3,1%. Non ci sono buone notizie per Matteo Renzi e per Carlo Calenda: sia Italia Viva che Azione sono quotati al 2,5%. +Europa perde lo 0,1% e va al 2%, mentre i Verdi salgono all’1,6% (+0,1%).

SONDAGGI POLITICI: FIDUCIA NEL GOVERNO IN CALO

Andando ad analizzare i sondaggi politici per coalizioni, il Centrodestra può festeggiare: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia raccolgono il 49,1% dei consensi, ad un passo dall’ambita soglia del 50%. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle insieme non vanno oltre il 36%, percentuale che sale al 41,6% considerando anche La Sinistra e Italia Viva, anche se in caso di ritorno alle urne appare difficile un’alleanza che preveda ancora Matteo Renzi.

I sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire hanno fatto luce anche sulla fiducia degli italiani nei confronti del Governo e non ci sono delle buone notizie per il Conte-bis: i consensi scendono dal 31,2% al 30,6%, -0,6% in appena una settimana. Il 64,2% degli italiani, invece, ha dichiarato di non nutrire fiducia nei confronti dell’attuale maggioranza. Il restante 5,2% ha preferito non rispondere al quesito.

