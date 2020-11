Sondaggi politici/ Lega al 24,5%, Pd a -4%. Leader: Conte perde l’11% in un mese!

Salvini in vetta, FdI sopra il M5s e grande battaglia tra i partiti minori di Centrosinistra: questo un breve riassunto dei sondaggi politici di Demoskopea. Come dicevamo, la Lega si conferma primo partito d’Italia: il Carroccio è quotato al 24,5%, ben distanziato dai rivali. La medaglia d’argento spetta al Partito Democratico, che si attesta al 20,5%, a -4 punti percentuali dalla cima della classifica. Al terzo posto troviamo ancora Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è al 16,4%, sorpasso confermato sul Movimento 5 Stelle. I grillini, infatti, non vanno oltre il 16%. Forza Italia di Silvio Berlusconi è al 6%, mentre è grande bagarre dalle parti dello sbarramento: Sinistra Italiana è al 3,2%, mentre sia Italia Viva che Azione si attestano al 3%. Infine, spazio a +Europa al 2,3% ed ai Verdi al 2,1%. Da non sottovalutare la fetta degli indecisi, che rappresentano il 29,5% degli italiani.

SONDAGGI POLITICI: CLASSIFICA GRADIMENTO LEADER

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Demoskopea dedicati al gradimento dei leader. In cima alla classifica troviamo ancora il premier Giuseppe Conte, ma la gestione dell’emergenza coronavirus è giudicata in maniera parecchio negativa dagli italiani: il consenso del giurista è passato dal 65% al 54% in un mese. Al secondo posto troviamo Luca Zaia: il presidente del Veneto si attesta al 48%. Prosegue il percorso di crescita di Giorgia Meloni, che guadagna 2% e si porta al 37%. Giù, invece, Matteo Salvini, che passa dal 32% al 31%, venendo così superato da Roberto Speranza (33%) e Vincenzo De Luca (32%). Luigi Di Maio perde 4 punti percentuali ed è quotato oggi al 26%, mentre Silvio Berlusconi ne guadagna 3 e si porta al 25%. Infine, troviamo Carlo Calenda al 20% (-2%) e Matteo Renzi al 13% (-1%).



