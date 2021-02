Sondaggi politici/ Lega al 24,5%, Pd al 19,7%. Il 55,9% si fida di Draghi

Nelle ore delle ultime consultazioni del premier incaricato Mario Draghi arrivano i sondaggi politici di Termometro Politico. Dati interessanti che offrono un aggiornamento sulle intenzioni di voto degli italiani. La Lega si conferma ancora una volta prima forza del Paese: il Carroccio di Matteo Salvini guadagna terreno e si porta al 24,5%. Nessuna novità degna di nota invece per il Partito Democratico, stabile al 19,7%.

I sondaggi politici di TP segnalano la crescita di Fratelli d’Italia e del Movimento 5 Stelle: il partito di Giorgia Meloni è quotato al 16,9%, mentre i grillini si attestano al 15,9%. In rialzo anche Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi sono al 6,5%. Avanza Italia Viva: i renziani sono al 3,4%. Sia Azione di Carlo Calenda che la Sinistra sono quotati al 3,3%. Infine troviamo +Europa all’1,3%, i Verdi all’1,3% e il Partito Comunista all’1%.

SONDAGGI POLITICI, I DATI SU MARIO DRAGHI

I sondaggi politici di Termometro Politico hanno poi acceso i riflettori sul premier incaricato Mario Draghi. Quasi tre italiani considerano scontata la fiducia delle due Camere all’ex presidente della Bce, precisamente il 74,6%: per il 15,4% sicuramente sì, mentre per il 59,2% probabilmente sì. Di parere contrario il 18,5%: per il 16% probabilmente no, mentre per il 2,5% sicuramente no. Il restante 6,9% ha preferito non rispondere al quesito. E cosa ne pensano gli italiani di Mario Draghi? Il 55,9% ripone fiducia nel premier incaricato: il 30,1% molta, il 25,8% abbastanza. Più freddo il 39,7% degli intervistati: il 17,4% ha poca fiducia, mentre il 22,3% nessuna. Il restante 4,4% ha preferito non rispondere al quesito.



