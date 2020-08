Sondaggi politici/ Lega al 24,6%, Pd al 20,3%. Italia Viva perde terreno: 2,7%

Dopo aver analizzato i sondaggi politici di Euromedia Research, è tempo di accendere i riflettori sulla Supermedia curata da YouTrend per Agi. La Lega resta primo partito del Paese, ma deve fare i conti con un nuovo calo di consensi: il partito di Matteo Salvini è quotato al 24,6% (-0,9%). Subito dietro c’è il Partito Democratico al 20,3%, i dem arretrano dello 0,1%. In ripresa invece il Movimento 5 Stelle, che rispetto alla precedente Supermedia guadagna lo 0,5% e si porta al 16,6%. Attenzione però a Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni avanza dello 0,7% e si attesta al 15,3%. «Mai in questa legislatura la distanza tra le due forze era stata così contenuta», evidenzia YouTrend. Forza Italia resta al 7%, mentre gli altri partiti di Centrosinistra – escluso Calenda, Azione stabile al 2,9% – devono registrare un calo di consensi: La Sinistra scende al 3,1% (-0,2%), Italia Viva al 2,7% (-0,2%) e +Europa all’1,8% (-0,3%). Infine, troviamo i Verdi all’1,7% (+1,6%).

Il Centrodestra si conferma come prima coalizione del Paese: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia rappresentano il 47,9%. Staccata di 5 punti percentuali la coalizione dei partiti che compongono il Governo, ferma al 42,8%. Andando a scindere invece le forze di maggioranza, troviamo il Centrosinistra al 27,8% e il Movimento 5 Stelle al 16,6%. Liberi e Uguali, infine, al 3,1%. Difficile ipotizzare gli schieramenti in caso di ritorno alle urne anticipato: Italia Viva al momento appare lontana da un accordo con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, senza dimenticare i mal di pancia grillini per un eventuale asse con i dem. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane, anche perché le elezioni regionali di settembre sono sempre più vicine…



