Sondaggi politici/ Lega al 24,7%, Pd in crescita (+1,1%). Meloni stacca il M5s

Dopo aver analizzato i sondaggi politici di Termometro Politico, è tempo di scoprire la nuova Supermedia firmata da Youtrend per Agi. Non mancano i colpi di scena, anche se non è stato registrato alcun sorpasso: in prima posizione troviamo ancora la Lega di Matteo Salvini, stabile al 24,7%. Il Carroccio deve fare però i conti con il pressing del Partito Democratico: i dem guadagnano l’1,2% in due settimane e si portano al 21,2%. Nessuna variazione per Fratelli d’Italia, che si attesta al 15,9%, ma Giorgia Meloni può sorridere: il Movimento 5 Stelle perde l’1,3% e sprofonda al 15,3%. Nessun movimento per Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi resta al 6,6%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,1% e va al 3,1%. Leggera crescita per La Sinistra e Azione, rispettivamente al 3% e al 2,9%. Infine troviamo +Europa all’1,8% ed i Verdi (1,4%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS

Passiamo adesso ai sondaggi politici di SWG che accendono i riflettori sull’emergenza coronavirus. Un dato è certo: gli italiani hanno ancora grande paura del Covid-19. Il 66% ha dichiarato di aver timore di contrarre il virus: per la precisione, il 16% ha molta paura ed il 50% ne ha abbastanza. Il 29% ha affermato di avere poca paura, mentre solo il 5% nessuna. Nelle ultime ore si sta discutendo molto su un possibile nuovo lockdown nel corso dei prossimi mesi e anche qui i sondaggi politici parlano chiaro: il 41% ritiene possibile una nuova chiusura totale, +5% rispetto ai dati del 25 settembre. Per la precisione, il 9% lo ritiene quasi certo, mentre il 32% è abbastanza probabile. Per il restante 59% non ci sarà alcun lockdown: il 51% lo ritiene poco probabile, mentre l’8% non crede succederà.



