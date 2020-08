Sondaggi politici/ Lega al 24,9%, boom FdI: Meloni al 14,9%. Pd e Renzi in calo

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici grazie alle rilevazioni di Euromedia Research per La Stampa. Centrodestra in crescita, area di Governo in calo: questo un estremo riassunto dei dati raccolti dall’Istituto di Alessandra Ghisleri. Primo partito d’Italia si conferma la Lega di Matteo Salvini, nonostante il pesante calo: -1,6% rispetto alla precedente rilevazione, Carroccio al 24,9%. Il Partito Democratico non se la passa meglio: dem al 20,5%, -0,3% rispetto al 21 luglio. Il Movimento 5 Stelle è l’unico partito di maggioranza a guadagnare consensi: +0,2%, grillini al 16%. Subito dietro c’è Fratelli d’Italia, che continua a guadagnare terreno: +1,4%, totale di 14,9%.

Score ottimo per Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi guadagna lo 0,8% e si porta al 6,8%. In netto calo Italia Viva: Matteo Renzi perde lo 0,5% e scende sotto il 3% (2,9%). Iv ormai vede col binocolo anche Carlo Calenda secondo i sondaggi politici di Euromedia Research: Azione guadagna lo 0,2% e si porta al 3,8%. Poi spazio a +Europa all’1,&% (=), Federazione dei Verdi – Europa Verde all’1,3% (+0,1%), Sinistra Italia all’1,3% (-0,1%), MDP-Articolo 1 allo 0,8% (+0,1%) e Cambiano di Giovanni Toti allo 0,8%.

SONDAGGI POLITICI: PER IL 58,9% LA LEGA É IN CRISI

Un dato da non sottovalutare è lo scetticismo degli italiani nei confronti delle forze politiche: quasi quattro intervistati su dieci, il 39,5%, è ancora indeciso sul voto di settembre. Ecco il commento di Alessandra Ghisleri: «Le metamorfosi e i «cambi di casacca» di certo non aiutano. Dalle ultime elezioni del 2018 i traslochi, tra Camera e Senato, superano il 10% degli eletti –sorpassano cioè le 100 unità e solo 1 in fuoriuscita dalla Lega. Un malessere all’interno dei palazzi che sottolinea una volta di più lo scostamento tra la rappresentanza dell’emiciclo e quella della strada. Ad ogni trasferimento si dà l’avvio ad un nuovo giro di valzer e a nuove vane speranze».

I sondaggi politici di Euromedia Research per La Stampa hanno poi acceso i riflettori sulle difficoltà della Lega di Matteo Salvini. Il 58,9% degli italiani pensa che il Carroccio stia attraversando un periodo di crisi: il 2,2% pensa che la crisi sia della Lega, il 20,4% di Salvini, mentre il 36,3% di entrambi. Il 25,4% ritiene che non ci sia nessuna crisi, mentre il restante 15,5% ha preferito non rispondere a questa domanda. E c’è un campanello d’allarme per l’ex ministro dell’Interno: per il 61,5% questa crisi proseguirà, è pressoché irreversibile. Per il 26,2% invece si tratta di una crisi temporanea, destinata a finire presto.



