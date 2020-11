Sondaggi politici/ Lega al 24,9%, Pd al 20,5%. 31,7% non vuole il vaccino anti-Covid

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici di Termometro Politico e non mancano le novità degne di nota. In cima alla classifica continuiamo a trovare la Lega di Matteo Salvini, che però perde quasi due punti percentuali: il Carroccio si attesta al 24,9%. Non se la passa tanto meglio il Partito Democratico: i dem di Nicola Zingaretti perdono l’1% e sono adesso quotati al 20,5%. Fratelli d’Italia si piazza al terzo posto: il partito di Giorgia Meloni continua il suo percorso di crescita e attualmente è dato al 16,2%. FdI ha scalzato il Movimento 5 Stelle, ancora in palese difficoltà: i grillini sono al 14,6%. Forza Italia flette al 5,8% per i sondaggi politici di TP, mentre questa è la situazione dei partiti minori di Centrosinistra: Azione al 3,1%, Italia Viva al 3% e La Sinistra al 3%. Infine, segnaliamo Italexit al 2%, +Europa all’1,7%, Verdi all’1,3% e Pc all’1%.

SONDAGGI POLITICI: 1 ITALIANO SU 3 NON VUOLE VACCINO ANTI-COVID

I sondaggi politici di Termometro Politico hanno poi fatto il punto della situazione sul gradimento nei confronti di Giuseppe Conte: ebbene, il 58,4% degli italiani non ha fiducia nel premier. Entrando nel dettaglio, l’11,2% ne ha poca, mentre il 47,2% non ne ha nessuna. Il 41% ha invece affermato di aver fiducia nei confronti del giurista: il 21,1% molta, il 19,9% abbastanza. Capitolo vaccino, anche qui non mancano le sorprese: quasi un italiano su tre non ha intenzione di volersi vaccinare. Il 40,5% ritiene che a breve sarà disponibili e lo farà; il 15,2% crede che sarà disponibile a breve ma non si vaccinerà, mentre il 16,5% non crede che sarà disponibile e non si vaccinerebbe; per il 23,1%, invece, non sarà disponibile a breve ma nel caso si vaccinerebbe.



