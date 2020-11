Sondaggi politici/ Lega al 25%, Pd stabile al 20,5%. Centrodestra vicino al 50%

Dopo aver analizzato la Supermedia Youtrend per Agi, è tempo di passare ai sondaggi politici di Noto per Porta a Porta. Le rilevazioni dell’istituto non presentano grossi cambiamenti rispetto a un mese, soprattutto per quanto riguarda le coalizioni. Ma andiamo per gradi. In vetta alla classifica troviamo ancora la Lega: il partito di Matteo Salvini perde lo 0,5% e si porta al 25%. Subito dietro troviamo il Partito Democratico, stabile al 20,5%. Medaglia di bronzo a Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni continua il suo periodo positivo e passa dal 15% al 15,5%. Superato e distanziato il Movimento 5 Stelle, che non va oltre il 15%. Stabile anche Forza Italia al 6%. Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,5% e si attesta al 3,5%, mentre Liberi e Uguali guadagna lo 0,5% ed è quotato al 2%. Bene Azione di Carlo Calenda al 3%. Infine, spazio a Verdi (1,5%) e +Europa (1%).

SONDAGGI POLITICI: CENTRODESTRA VICINO AL 50%

Non ci sono delle grosse novità per quanto riguarda le coalizioni in base ai sondaggi politici di Noto per Porta a Porta. E non è così male per il Centrodestra, che è ad un passo dalla soglia del 50%: la coalizione composta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, insieme ai partiti minori, si attesta al 48%. Nessuna variazione nemmeno per l’area di Governo: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Liberi e Uguali raccolgono il 42% dei consensi.

Infine, passiamo all’analisi dei sondaggi politici di Noto legati alle novità introdotte dal nuovo Dpcm firmato dal premier Conte, in particolare alle tre fasce per le Regioni. L’istituto ha chiesto agli italiani se condividono la collocazione delle loro Regioni: il 68% ha dichiarato di essere d’accordo con la scelta delle autorità, mentre il 23% è in disaccordo. Il restante 9% ha preferito non rispondere.

