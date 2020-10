Sondaggi politici/ Lega al 25,1%, Pd staccato al 20,8%. Brusco calo per la Meloni

Dopo aver analizzato i dati di SWG, accendiamo i riflettori sui sondaggi politici di Quorum Youtrend per Mezz’ora in più. Nessuna novità in testa alla classifica: la Lega resta primo partito d’Italia con il 25,1%, in calo dello 0,4%. Perde consensi anche il Partito Democratico, che nel giro di una settimana passa dal 21,3% al 20,8%. Nuovo sorpasso del Movimento 5 Stelle su Fratelli d’Italia: i grillini guadagnano lo 0,8% e si attestano al 16,1%, mentre il partito di Giorgia Meloni perde l’1% e passa al 15,5%. Nessuna novità, invece, per Forza Italia: gli azzurri restano al 6,7%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo stabile Sinistra Italiana con il 3,5%, mentre dobbiamo registrare il sorpasso di Italia Viva su Azione: il partito di Matteo Renzi è al 2,6% (+0,5%), quello di Carlo Calenda al 2,5% (-0,7%). Infine troviamo +Europa all’1,5% (-0,5%) e Cambiamo! di Giovanni Toti allo 0,7% (+0,3%).

SONDAGGI POLITICI: PER 44% MISURE DEL GOVERNO SONO ADEGUATE

Analizzati i sondaggi politici con i dati sui partiti, passiamo alle rilevazioni legate all’emergenza coronavirus. Ipsos per Di Martedì ha chiesto agli italiani come considerano le misure adottate dal governo giallorosso per far fronte alla situazione dei contagi e la maggioranza promuove l’azione dell’esecutivo: il 44% considera i provvedimenti adeguati, mentre per il 33% sono troppi blandi. Solo per il 13%, invece, le misure sono eccessive. Infine, il restante 10% ha preferito non rispondere al quesito. Chi si sta muovendo meglio invece dal punto di vista politico in questo periodo di emergenza sanitaria? Il confronto tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini vede nettamente in vantaggio il primo: il capo del Governo è sostenuto dal 54%, mentre il segretario federale della Lega dal 23% degli intervistati. Il restante 23% ha preferito non rispondere.



