Sondaggi politici/ Lega al 25,3%, Pd al 21,1%. Leader: Conte batte tutti (44%)

Dopo le rilevazioni di Tecnè, è tempo di passare ai sondaggi politici di EMG Acqua per Agorà. Nessuna sorpresa in vetta alla classifica: la Lega di Matteo Salvini resta primo partito d’Italia con il 25,3% dei consensi, anche se deve fare i conti con un calo dell’1,5% rispetto ai dati del 25 giugno. Al secondo posto troviamo il Partito Democratico, che guadagna l’1,1% e si porta al 21,1%. Confermato il sorpasso di Fratelli d’Italia sul Movimento 5 Stelle: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 15,7% (+1,3%), i grillini al 14,5% (-1,6%). In calo Forza Italia, azzurri al 6,3% (-0,5%), così come Italia Viva: il soggetto politico di Matteo Renzi è quotato al 4,3% (-0,5%). Segue Azione di Carlo Calenda, oggi al 3,4% (-0,5%). Chiudono l’elenco Leu al 2,7% (+0,7%), Europa Verde all’1,6% (-0,2%), Più Europa all’1,5% (-0,1%), Cambiamo di Giovanni Toti all’1% (+0,2%). Da non sottovalutare l’area degli indecisi, una fetta del 41,9%.

SONDAGGI POLITICI: CONTE LEADER PIU’ AMATO

Dopo aver analizzato i sondaggi politici sui partiti, passiamo ai dati di EMG Acqua per Agorà legati ai leader. In cima alla classifica troviamo Giuseppe Conte: il presidente del Consiglio è al 44%, +1% rispetto all’ultima rilevazione. Segue Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia con il 30%, +1%. Terza posizione ma brusco calo per Matteo Salvini: il segretario federale della Lega perde il 4% e si attesta al 30%. Buon balzo in avanti invece per Nicola Zingaretti, che passa dal 24% al 27%. Appaiati al 22% Luca Zaia e Stefano Bonaccini. Chiudono la classifica Carlo Calenda al 21% (-2%), Luigi Di Maio al 20% (=), Silvio Berlusconi al 20% (+1%), Giovanni Toti al 20% (+4%), Matteo Renzi al 15% (=) e Vito Crimi al 10% (-2%).

Passiamo adesso ai sondaggi politici legati al Governo giallorosso. Diminuisce la percentuale di astenuti, che passa dal 18% al 10%, e arrivano parziali buone notizie per l’esecutivo. Il 40% dichiara di avere fiducia nel Governo Conte-bis: l’8% ne ha molta, il 32% ne ha abbastanza. Il restante 50%, praticamente un italiano su due, ha un sentimento negativo: il 18% ha poca fiducia, il 32% non ne ha nessuna.



